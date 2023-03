Prințul William joacă ping-pong cu mai mulți copii refugiați ucraineni

Prințul britanic William a jucat ping-pong și a vorbit cu mai mulți copii refugiați ucraineni la un centru de cazare din Varșovia, în timpul unei călătorii neanunțate în Polonia, miercuri (22 martie), potrivit Reuters.

Blocul de cazare a fost odată un spațiu de birouri, care acum a fost transformat pentru a găzdui aproximativ 300 de femei și copii ucraineni ce au fugit de război.

Moștenitorul tronului britanic s-a așezat cu ucrainenii și le-a ascultat poveștile despre cum au fugit de conflictul cu Rusia.

VIDEO: Prințul William îi aduce un omagiu reginei mult regretate

Prințul William al Marii Britanii a vorbit marți (4 octombrie) despre „mult regretata” Regina Elisabeta, și a făcut apel la acțiune pentru a combate comerțul ilegal cu animale sălbatice, afirmând că acesta distruge vieți și pune în pericol prea multe specii.

În primul său discurs de când a fost numit Prinț de Wales, după moartea reginei luna trecută, William a povestit la Summitul Global United for Wildlife cum a fost inspirat să se preocupe de mediu de tatăl său, acum Regele Charles, și de bunicii săi, Elisabeta și regretatul ei soț, Prințul Philip.

William, care militează de câțiva ani pe această temă, a declarat că lumea nu are timp pentru a combate comerțul ilegal care, potrivit estimărilor United for Wildlife, valorează până la 20 de miliarde de dolari pe an și este legat de crime violente, corupție și trafic de animale.

PRINȚUL WILLIAM ȘI KATE au sărbătorit zece ani de căsătorie

Ducele și ducesa de Cambridge par la fel de fericiți acum – dacă nu chiar mai fericiți – decât au fost atunci când s-au căsătorit acum zece ani. Undeva de-a lungul acestui timp au dobândit și trei copii.

Pentru a marca aniversarea nunții lor, Palatul Kensington a lansat două noi poze cu William, 38 de ani, și Kate, 39 de ani, realizate săptămâna aceasta la casa lor din Londra.

Fotografiile, care îi suprind pe amândoi îm-brățișându-se și având cele mai calde zâmbete, au fost făcute de Chris Floyd.

Imaginile tandre ale lui William cu Kate contrazic provocările personale care au afectat perechea în ultimii doi ani, când au trebuit să facă față consecințelor retragerii ducelui și ducesei de Sussex din funcțiile regale dar și a interviului Oprah Winfrey.

