Grecia, la picioarele lui Răzvan Lucescu! Antrenorul român a cucerit un nou titlu cu PAOK Salonic

Formația PAOK Salonic, pregătită de antrenorul român Răzvan Lucescu, s-a impus cu scorul de 2-1 pe terenul rivalei locale Aris și a câștigat al patrulea titlu de campioană a Greciei.

Răzvan Lucescu are Grecia la picioare, după ce a reușit să cucerească un nou titlu de campion cu formația PAOK Salonic, după succesul din 2019.

Obligată să câștige pe terenul rivalei locale Aris pentru a nu depinde de celelalte rezultate, PAOK a început bine și a deschis scorul în minutul 30 prin spaniolul Brandon Thomas.

Aris a egalat imediat după pauză, prin alt spaniol, Loren Moron, dar brazilianul Taison, fostul jucător antrenat de Lucescu tătăl la Shakhtar Donetsk, a marcat golul victoriei în minutul 62.

PAOK a încheiat meciul în inferioritate numerică, în urma eliminării fundaşului Gianni Michailidis din minutul 78.

În alt meci, AEK Atena, contracandidata PAOK-ului la titlu, a învins-o cu 3-0 pe Lamia, pe teren propriu.

„Meciul de azi a fost incredibil! Am avut un om mai puțin în ultimul sfert de oră, adversarul ne-a presat. E caracterizarea perfectă a întregului sezon. Am luptat, am sperat, am reacționat și am câștigat un meci incredibil. Am obținut titlul și am scris istorie pentru PAOK. Vreau să le mulțumesc tuturor fanilor noștri. Sprijinul lor imens ne-a ajutat pe durata întregului sezon. E un titlu diferit față de precedentul. Am jucat multe meciuri, munca depusă a fost fantastică. Am avut o mentalitate de luptători. Cred că e cel mai dificil trofeu din cariera mea”, a declarat Răzvan Lucescu

Cu 80 de puncte acumulate, PAOK a cucerit trofeul de campioană, fiind urmată în clasament de AEK Atena (78 de puncte), Olympiakos Pireu (74 puncte), Panathinaikos (72 puncte) etc.

Acesta este al doilea titlu cucerit de Răzvan Lucescu cu PAOK, după cel din 2019. El a mai câştigat cu echipa din Salonic şi două Cupe ale Greciei (2018, 2019), terminând de două ori pe locul secund (2018, 2022) şi disputând alte două finale de cupă (2022, 2023).

