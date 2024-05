Primar PSD din Gorj, cercetat după ce a lovit cu mașina o femeie și a fugit de la locul accidentului

Primarul comunei gorjene Stejari, Robert Păiuşi, membru al PSD, este cercetat de poliţişti după ce, duminică, a acroşat cu oglinda laterală a autoturismului o femeie de 24 de ani şi a părăsit locul accidentului.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, femeia a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Primarul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.

Totul s-ar fi petrecut în urma unui incident de campanie între primar şi susţinătorii AUR.

Într-o filmare postată pe pagina lui de Facebook, Robert Păiuşi susţine că femeia nu a suferit nicio leziune.

„Sunt bine, am înţeles că persoana care spune că am lovit-o nu are nicio leziune, nici la mână, nici la coaste, a ajuns acasă mai devreme. (…) Ca să vă daţi seama unde s-a ajuns şi ce campanie fac ei (AUR – n.r.)”, a spus edilul.

