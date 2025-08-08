Reformă majoră în administrația publică. Ministerul Dezvoltării propune reduceri de personal și reguli stricte pentru poliția locală
Impozite mai dure pentru clădirile ilegale: Ministerul Dezvoltării vrea penalizări de 100% și verificări cu drone
Facturi mai mari la curent pe fondul caniculei: aerul condiționat crește consumul, iar rețelele riscă pene de curent
Guvernul pregătește schimbări majore: plata pensiilor private, finanțări pentru patrimoniu și noi reguli pentru restituiri imobiliare
CNA adoptă noul Cod de Reglementare a Conținutului Audiovizual. Persoanele publice, interzise în reclamele pentru jocuri de noroc
