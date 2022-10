VIDEO: Prințul William îi aduce un omagiu reginei mult regretate

Prințul William al Marii Britanii a vorbit marți (4 octombrie) despre „mult regretata” Regina Elisabeta, și a făcut apel la acțiune pentru a combate comerțul ilegal cu animale sălbatice, afirmând că acesta distruge vieți și pune în pericol prea multe specii.

În primul său discurs de când a fost numit Prinț de Wales, după moartea reginei luna trecută, William a povestit la Summitul Global United for Wildlife cum a fost inspirat să se preocupe de mediu de tatăl său, acum Regele Charles, și de bunicii săi, Elisabeta și regretatul ei soț, Prințul Philip.

William, care militează de câțiva ani pe această temă, a declarat că lumea nu are timp pentru a combate comerțul ilegal care, potrivit estimărilor United for Wildlife, valorează până la 20 de miliarde de dolari pe an și este legat de crime violente, corupție și trafic de animale.

