Al 13-lea salariu și bonusurile, nelipsite din companiile falimentare

Fie sacul cât de gol, angajații din marile companii falimentare ale statului vor primi cel de-al 13-lea salariu prevăzut în contractul colectiv de muncă, plus bonusuri acordate cu ocazia sărbătorilor, adică de Crăciun.

Al 13-lea salariu pentru bugetari

Deși marile companii de stat, în special cele din transport, dar și alte instituții de stat sunt datoare vândute, iar odată cu pandemia lista datoriilor s-a înnegrit și mai mult, însă de contractul colectiv de muncă nu se atinge nimeni, așa că angajații de la stat vor încasa al 13-lea salariu, plus alte bonusuri.

După ce am consultat bugetele marilor companii de stat, am ajuns la concluzia că peste 70 la sută din cheltuieli se duc pe salarii și bonusuri, iar partea de investiții este aproape inexistentă. De exemplu, în cazul companiei Metrorex, vorbim despre aproximativ 5.500 de angajați, unde salariu mediu net este 6.200 de lei, iar datoriile companiei sunt undeva la peste 200 de milioane de lei. Din sursele noastre, prima de Crăciun negociată la Metrorex ar fi de 1.000 de lei, plus al 13-lea salariu.

În cazul companiei CFR vorbim despre o gaură mai mare, datorii acumulate de-a lungul timpului. Evident, aici sunt aproximativ 12.000 de salariați, iar salariu mediu net este aproximativ 3.700 de lei, plus alte sporuri, bonuri de masă, al 13-lea salariu, iar prima de Crăciun este în valoare de 500 de lei.

Pierderile acumulate la CFR sunt de peste 400 de milioane de euro. Mai nou, compania s-a plâns că din cauza gratuităților din anii trecuți pentru studenți a mai acumulat 180 de milioane de lei, bani acordați oricum de Guvern.

La Tarom este o discuție, tot cu bătaie lungă. Compania așteaptă de la Bruxelles 90 de milioane de euro, bani pentru modernizarea flotelor, dar și pentru a mai acoperi din datoriile pierdute în timpul pandemiei, cât timp aeronavele au fost blocate la sol din cauza restricțiilor.

Noul ministru al transporturilor spune că sunt șanse reale ca acești bani să intre în contul companiei.

„În acest moment, la Bruxelles e în analiză o cerere de ajutor de stat, din partea Comisiei. Sunt optimist, vorbim de 90 de milioane care, ca infuzie, ar ajuta foarte mult compania. Trebuie şi acolo să vedem cum să nu mai ajungem în situaţii de acest tip, iar Tarom să rămână o companie proprie, a noastră, a românilor. Sunt şi alte state care au avut, care nu mai au companii”, a declarat Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor.

La Tarom s-au anunțat concedieri încă din vară, însă recent în loc de a reduce personalul pentru a mai scăpa de datorii, au fost cerute 180 de angajări. Compania a acumulat în acest moment sume restante de aproape 1 miliard de lei.

Salariu mediu net al companiei este de 7.000 de lei, adică aproximativ de două ori salariu mediu net la nivel de țară. Angajații primesc alte bonusuri, spor de vechime și alte sporuri în funcție de postul pentru care sunt angajați. De sărbători, evident că primesc bonusuri, prime, iar la final de an, al 13-lea salariu.

IMM-urile în faliment

În timp ce companiile de stat rezistă pline de datorii, în mediul privat situația este dezastruoasă la propriu. Sunt zeci de mii de IMM-uri care au pus lacătul pe ușă anul acesta din cauză că nu au primit sprijin financiar în pandemie.

Potrivit celui mai recent raport al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor o creștere cu 19,37% față de anul trecut, dar și alte activităţi de servicii, o creștere cu 22,21%.

De reținut că în țara noastră se vorbește și despre al 14-lea salariu ca-n Occident, însă doar în companiile de stat căci cele private nu plătesc al 13-lea salariu, ci doar în cazuri excepționale. Cât despre primele de Crăciun, în mediul privat tot mai puține companii oferă bani în mână, cel mult oferă cadouri simbolice angajaților, sume care nu depășesc 100-150 de lei.