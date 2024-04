Premierul Marcel Ciolacu s-a declarat convins, miercuri, că preşedintele PSD Bucureşti, Gabriela Firea, va câştiga alegerile pentru Primăria Capitalei, indiferent dacă Cristian Popescu Piedone se va retrage sau nu din cursa electorală, potrivit agerpres.ro.

El a precizat, într-o emisiune la România TV, că Firea are 90% din voturile electoratului PSD.

“Gabriela Firea va câştiga, din punctul meu de vedere, şi cu Piedone, şi fără Piedone. (…) E perseverentă, va veni cu proiecte, va fi susţinută de primarii în funcţie. Gabriela Firea întruneşte 90% din voturile Partidului Social Democrat. (În Bucureşti, PSD – n.r.) avea înainte de a intra în campanie 34%”, a spus Ciolacu.

Liderul PSD a subliniat că nu i-a cerut lui Cristian Popescu Piedone să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei, ci să se întâlnească cu alţi primari de sector şi cu Gabriela Firea, pentru a alcătui “un program real” pentru Bucureşti.

El s-a arătat nemulţumit de faptul că, în acest moment, nimeni nu mai vorbeşte de “incapacitatea administrativă” a lui Clotilde Armand sau de “incapacitatea” primarului general, Nicuşor Dan, de a discuta cu Guvernul sau cu ceilalţi primari de sector.

“Eu nu cer retragerea domnului Piedone; eu nu am acest drept, să cer retragerea cuiva. Eu am stat de vorbă cu Daniel Băluţă, cu Robert Negoiţă, cu domnul Ciucu, cu candidaţii. Am constatat un lucru: Bucureştiul are nevoie de un proiect administrativ mai amplu. Se vede cu ochiul liber. De când a început această precampanie nu mai vorbeşte nimeni de doamna Clotilde, de problemele ei penale, de faptul că e mizerie, că a distrus un sector. (…) Nicuşor Dan a ieşit în această precampanie cu două lucruri fantastice: zece locuri de joacă şi 25 de bărcuţe pe Herăstrău. Astea sunt proiectele finalizate de Nicuşor Dan. (…) Eu am transmis că e cazul să se facă o echipă mai amplă, dacă se doreşte. Eu am făcut o propunere ca de la… eu, preşedintele celui mai mare partid din România, dânsul – preşedintele altui partid, mai mic, din România. Nu am făcut-o nici cu aroganţă, nici jignitor”, a spus el.

Ciolacu a declarat că PSD şi PNL au optat iniţial pentru un candidat independent, deoarece analizele arătau că pentru o candidatură comună la Primăria Capitalei este necesar “un liant între electoratul de stânga şi cel de dreapta”.

Preşedintele social-democraţilor a mai spus că îşi va cere “toată viaţa” scuze faţă de medicul Cătălin Cîrstoiu deoarece a fost unul dintre cei care l-a convins să intre în competiţia pentru PMB.

“Din punctul meu de vedere, este evident că românii doresc cu totul altceva. Doresc asumări politice clare şi proiecte clare. (…) Eu nu fac parte dintre oamenii politici care merg cu capul în zid, ignorând priorităţile românilor sau ale bucureştenilor. Bucureştenii au dorit altceva. Cel mai frică în politică mi-a fost să mă acopăr de un profil de neputinţă. PSD nu putea fi un arbitru între Nicuşor Dan şi Piedone. Spre acest lucru ne îndreptam cu candidatura domnului doctor Cîrstoiu, să fim arbitru şi să decidem cine câştigă: domnul Nicuşor Dan sau domnul Piedone. Nu mă pot acoperi de ridicol şi să continui un astfel de demers. Cum cred că nici domnul doctor Cîrstoiu nu mai dorea să continue acest demers, după reacţiile care au fost”, a spus Ciolacu.

