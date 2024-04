Premierul Marcel Ciolacu a declarat că, lunea viitoare, va avea o întâlnire cu ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, şi cu alţi miniştri pentru a discuta despre plata pensiilor înainte de Paşti, menţionând că, în opinia sa, este corect ca înainte de sărbători să se primească pensiile anticipat, conform agerpres.ro.

“Încercăm (plata tuturor pensiilor înainte de sărbătorile de Paşte – n.r.). Unele se plătesc prin sistemul bancar, sunt vreo 28 de bănci implicate – nu îi impui unui om unde să îşi facă cardul şi unde să aibă contul – şi jumătate prin poştaşi. Am văzut că şi Ministerul Digitalizării, directorul de la Poştă, Ministerul Muncii, vom vedea ce act normativ, pentru că, totuşi, este o plată care vine mai devreme. Luni am întâlnire cu domnul ministru al Finanţelor. Eu aşa consider că este corect ca, înainte de sărbători, să se primească pensiile cumva anticipat”, a spus Ciolacu, întrebat la România TV în legătură cu decizia ca pensiile să se plătească înainte de Paşti.

Răspunzând unei întrebări în acest sens, el a spus că această soluţie ar putea să devină o regulă în fiecare an.

“Am vorbit cu domnul vicepremier Marian Neacşu să vedem cum facem, că vorbim de o excepţie şi astfel de excepţii să devină reguli. Am zis că venim cu un act legislativ. De aceea, luni am chemat şi pe anumite proiecte şi pe ministrul Finanţelor, ministrul Agriculturii, doamna ministru al Muncii – avem şi anumite proiecte, consider eu întârziate, şi pe ministrul Fondurilor Europene, ca să pregătim şedinţele de Guvern de săptămâna viitoare. (…) Încercăm în acest timp să găsim soluţii. Dacă nu, oricum ordonanţa pe care o să o promovăm pentru anul acesta va merge la Parlament şi până atunci găsim şi amendamentele”, a mai spus Ciolacu.

Guvernul urmează să aprobe, joi, într-o şedinţă specială care se va desfăşura la Timişoara, o hotărâre privind plata în avans a pensiilor şi a altor drepturi prevăzute de legi speciale aferente lunii mai.

Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut marţi ministrului Muncii, Simona Bucura-Oprescu, să ia măsuri, astfel încât pensionarii să îşi primească pensiile înainte de Paşti.

“O rog pe doamna ministru Bucura Oprescu să vorbească cu toate băncile din România, să vedem ce modificări trebuie făcute la convenţii, şi cu Poşta Română astfel încât toţi pensionarii să-şi primească pensiile înainte de sărbătorile pascale”, a transmis prim-ministrul.

Proiectul de hotărâre propune devansarea plăţilor cu pensii şi alte drepturi prevăzute de legi cu caracter special în valoare totală de peste 9,331 miliarde lei.

El a mai arătat că o altă prioritate este şi păstrarea forţei de muncă în ţară.

