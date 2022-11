Secretarul general al ONU: Comunitatea internațională a eșuat în Myanmar

Secretarul general al ONU Antonio Guterres a declarat sâmbătă (12 noiembrie) cum comunitatea internațională a eșuat în Myanmar.

„ Toată lumea a eșuat în legătură cu Myanmar. Comunitatea internațională în ansamblu a eșuat și ONU face parte din comunitatea internațională. Este dramatic să vedem suferința poporului birmanez”, a spus Guterres în conferința de presă care a încheiat participarea sa la Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) din Phnom Penh, Cambodgia.

Vineri (11 noiembrie), șefii de guvern din Asia de Sud-Est au emis un „avertisment” Myanmarului pentru a face progrese măsurabile pentru un plan de pace sau riscă să fie excluși de la reuniunile blocului, pe măsură ce haosul social și politic escaladează în țară, potrivit Reuters.

ASEAN a spus că, după „progrese reduse” în ceea ce privește consensul de pace în cinci puncte convenit în comun anul trecut, liderii au ajuns la concluzia că este nevoie de „indicatori concreti, practici și măsurabili, cu un calendar specific”.

Acesta a adăugat că ASEAN va revizui reprezentarea Myanmarului la toate nivelurile de reuniuni, după ce a interzis liderii săi militari de la întâlnirile de top încă de anul trecut.

Amnesty International: Execuțiile din Myanmar nu se vor opri aici

Organizația internațională pentru apărarea drepturilor omului, Amnesty International avertizează că execuțiile din Myanmar nu se vor opri aici.

Armata aflată la guvernare în Myanmar a executat patru activiști pentru democrație acuzați că au contribuit la comiterea de „acte teroriste”, se afirmă luni (25 iulie), provocând condamnarea pe scară largă a primelor execuții ale națiunii din Asia de Sud-Est în ultimele decenii.

Consilierul Amnesty International privind pedeapsa cu moartea, Chiara Sangiorgio, spune că incidentul arată de ce „sunt capabili” cei din armată.

Condamnați la moarte în procese cu ușile închise în ianuarie și aprilie, bărbații au fost acuzați că au ajutat o mișcare de rezistență să lupte împotriva armatei care a preluat puterea într-o lovitură de stat anul trecut și a declanșat o represiune sângeroasă împotriva oponenților săi, potrivit Reuters.

Printre cei executați s-au numărat militantul pentru democrație Kyaw Min Yu, mai cunoscut sub numele de Jimmy, și fostul parlamentar și artist hip-hop Phyo Zeya Thaw, a declarat ziarul Global New Light of Myanmar. Ceilalți doi executați au fost Hla Myo Aung și Aung Thura Zaw.

