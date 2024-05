Premierul israelian Benjamin Netanyahu anunţă luni că ”respinge cu dezgust” mandate de arestare cerute de către procurorul-şef Curţii Penale Internaţionale (CPI) Karim Khan, atât pe numele său, cât şi pe numele unor lideri ai mişcării islamiste palestiniene Hamas, relatează AFP, prreluat de news.ro.

În calitatea de premier al Israelului, resping cu dezgust comparaţia procurorului de la Haga între Israel”, o ţară ”democratică” şi ”ucigaşii în masă din Hamas”, declară, citat într-un comunicat, Netanyahu.

Curtea Penală Internațională solicită mandate de arestare pentru liderul Hamas Yahya Sinwar și premierul israelian Benjamin Netanyahu, acuzați de crime de război și crime împotriva umanității pentru atacurile din 7 octombrie asupra Israelului și războiul care a urmat în Gaza, a declarat luni procurorul-șef al instanței, Karim Khan, într-un interviu pentru CNN.

„ Pe baza dovezilor colectate și examinate de Biroul meu, am motive întemeiate să cred că Yahya SINWAR (șeful Mișcării de Rezistență Islamică („Hamas”) în Fâșia Gaza), Mohammed Diab Ibrahim AL-MASRI, cunoscut mai des sub numele de DEIF (Comandantul-șef al aripii militare a Hamas, cunoscută sub numele de Brigăzile Al-Qassam), și Ismail HANIYEH (șeful Biroului Politic al Hamas) poartă responsabilitatea penală pentru următoarele crime de război și crime împotriva umanității comise pe teritoriul Israelului și al Statului Palestina (în Fâșia Gaza), începând cel puțin cu data de 7 octombrie 2023:

-Exterminare-crimă împotriva umanității, contrar articolului 7(1)(b) din Statutul de la Roma;

-Omor-crimă împotriva umanității, contrar articolului 7(1)(a), și ca o crimă de război, contrar articolului 8(2)(c)(i);

-Luarea de ostatici-crimă de război, contrar articolului 8(2)(c)(iii);

-Violul și alte acte de violență sexuală-crime împotriva umanității, contrar articolului 7(1)(g), și, de asemenea, crime de război conform articolului 8(2)(e)(vi) în contextul captivității;

– Tortura-crimă împotriva umanității, contrar articolului 7(1)(f), și, de asemenea, crimă de război, contrar articolului 8(2)(c)(i), în contextul captivității;

– Alte acte inumane-crimă împotriva umanității, contrar articolului 7(l)(k), în contextul captivității;

– Tratamente crude-crimă de război contrar articolului 8(2)(c)(i), în contextul captivității;

și -Insultarea demnității personale-crimă de război, contrar articolului 8(2)(c)(ii), în contextul captivității.

