Dulce Pontes, regina muzicii fado, revine pe scena Sălii Palatului într-un concert emoționant

Sâmbăta aceasta, Dulce Pontes, regina muzicii fado, revine pe scena Sălii Palatului din București, într-un concert emoționant. Celebra cântăreață portugheză a mai încântat și în 2015 spectatorii români, promițând atunci că va reveni.

Dulce Pontes, una dintre cele mai bune voci din lume, supranumită succesoarea celebrei Amalia Rodrigues, sufletul muzicii fado, va încânta publicul prezent la spectacol cu vocea sa inconfundabilă. Vocea artistei nu poate fi catalogata ca aparținând unui stil anume, permițându-i acesteia să interpreteze cu succes rock fado sau chiar cântece cu inflexiuni africane.

În 1992 Dulce Pontes a lansat primul său album, „Lusitana”, iar în 1993 un altul, „Lagrimas”. Cu acest al doilea album Dulce Pontes devine un star mondial, concertele ei din Spania, Franța, Belgia, Olanda, Germania, Italia, SUA, Japonia și Brazilia dovedind lumii că muzica portugheză trebuie așezată la loc de cinste în topurile mondiale.

Dulce Pontes, colaborări muzicale de succes cu mari artiști ai lumii, printre care Ennio Morricone, Cesaria Evora și Andrea Bocelli

Albumul „Lagrimas” a fost unul dintre cel mai bine vândute din toate timpurile în Portugalia, iar melodia „Cancao do Mar” a ajuns la Hollywood, pe coloana sonoră a filmului „Primal Fear”, film ce îl are în distribuție pe Richard Gere. În perioada respectivă artista a început și colaborarea cu celebrul Ennio Morricone, prima lor înregistrare, „A Brisa do Coracao”, fiind și titlul următorului ei album, apărut în 1995. În 2004, colaborarea ei cu Ennio Morricone s-a concretizat printr-un nou album, „Focus”, care a câștigat „Discul de aur” în doar 20 de zile. Dulce Pontes a experimentat cu succes și o serie de duete celebre, printre care cele cu Jose Carreras, Andrea Bocelli, Cesaria Evora, Caetano Veloso șii Daniela Mercury.

Cântecele ei au contribuit la renasterea în anii 1990, a muzicii folk urbane portugheze numită fado, cântecul său din 1993, “Cancao do Mar”, fiind una dintre cele mai renumite și populare cântece fado create vreodată, având peste 12 milioane de vizualizări pe YouTube în momentul de fata. Mai mult, interpretarea ei a unor melodii celebre de fado precum „Lágrima” și „Estranha Forma de Vida”, i-a adus în presa internațională reputația de „succesoare și moștenitoare a celebrei Amalia Rodrigues”.

Dulce Pontes s-a născut în Montijo, Portugalia, în 1969. în 1991 a câștigat Festivalul Național de Cântec al Portugaliei și tot în același an a reprezentat Portugalia la Eurovision. Chiar dacă nu a câștigat, concursul a fost rampa ei de lansare în Europa. Din acel moment cariera ei a urmat drumul succesului. Fiind o patrioată, Dulce Pontes a promovat din prima clipa muzica fado, considerată în acel moment „moartă”.

Dulce Pontes îmbină fado-ul tradițional cu stilurile contemporane și caută noi forme de exprimare muzicală. Artista a introdus tradițiile muzicale din peninsula iberică în munca sa, redescoperind multe melodii populare uitate de mult și folosind instrumente muzicale vechi. Lucrarea ei este inspirată și influențată nu numai de tradiția muzicală iberică, ci și de sunete africane, braziliene, arabe și bulgare. Cel mai adesea cântă în portugheza ei nativă.

Ce spune celebrul scriitor Paulo Coelho despre Dulce Pontes

Dulce Pontes are admiratori în intreaga lume, unul dintre ei, celebrul scriitor Paulo Coelho, spunând despre muzica ei că „te face să simți nevoia de a o împărtăși cu cei pe care-i iubești, dar și cu restul de univers, tăcut și intens, ce ne înconjoară”.

