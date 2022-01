Cum se aleg covorașele profesionale în funcție de spațiul de utilizare

Sunt frumoase, pufoase și ne țin picioarele calde, au un design placut, sunt igienice, au scopuri de curățare sau dezinfectare – totul depinde de locul și scopul pentru care sunt utilizate, iar varietatea lor oferă toate aceste caracteristici.

În acest articol vrem să vă oferim o perspectivă asupra materialelor și să vă ajutăm să găsiți covorașele de interior potrivite.

Cu fiecare material, stratul superior sau stratul de uzură este decisiv pentru aspectul și funcționalitatea covorului. Într-un covor, fibrele pot fi de origine naturală, de exemplu, bumbac, lână sau chiar nucă de cocoș.

Există și fibre sintetice precum poliamida, poliester sau polipropilenă. Acestea au avantajul față de fibrele naturale că sunt rezistente la apă și au rezistență, tenacitate și rigiditate deosebit de ridicate. În plus, există o bună rezistență chimică. Fibrele sintetice sunt extrem de rezistente și au o rezistență enormă a culorii, ceea ce face fibra sintetică materialul ideal pentru covoare birou de exemplu. Cu toate acestea, proprietățile de prima clasa se reflectă și în preț – de obicei trebuie să cheltuim mai mult pentru produsele corespunzătoare sau când vine vorba despre produse cu calități superioare, precum covorase profesionale dezinfectante, care sunt ideale pentru folosirea în centre medicale, spitale, clinici, laboratoare sau zone de procesare a alimentelor.

Cu cât țesătura unui covor este mai densă, cu atât este mai mare numărul de noduri și calitatea covorului este mai mare. Tipul firului depinde însă și de calitatea covorului. Firele mai lungi nu pot fi țesute foarte strâns. Acest lucru poate avea un efect asupra aspectului unui covor. În cele din urmă, firele mai scurte sunt mai robuste în comparație cu cele mai lungi.

Unele covoare sunt realizate din pâslă. Pâsla este o structura textilă plata dintr-un material fibros greu de separat și nu aparține categoriei textilelor țesute. Are o elasticitate enormă, elasticitate la compresiune și rezistență, astfel încât aproape că nu apar cute. Ajută la izolarea fonică și apără împotriva căldurii excesivă sau a frigului. O altă proprietate a pâslei este rezistența la inflamabilitate. Chiar și atunci când este expus la foc direct, materialul se va carboniza doar de la aproximativ 320 de grade. Acest lucru are un avantaj deosebit pentru covoarele din restaurante, covoare HORECA, care trebuie să aibă cel puțin o clasa de protecție împotriva incendiilor. Materialul are și o componentă de respingere a umezelii, în același timp și o absorbantă mare, care permite materialului să absoarbă lichide și să le elibereze din nou.

De asemenea, mai există câteva avantaje legate de covoarele de poliamida. Firele de poliamida sunt inițial albe și capătă doar anumite culori în timpul procesului de fabricație. Există un proces special de colorare, în urmă căruia pigmenții de culoare sunt adăugați indisolubil firelor sintetice, astfel încât colorarea să aibă loc în interiorul materialului fibros. Această metodă de producție conferă fibrelor o serie de proprietăți pozitive:

Rezistență mai bună la lumina UV;

Protecție împotriva decolorării și îngălbenirii;

Rezistență permanentă a culorii garantată;

Igienă îmbunătățită.

Datorită proprietăților lor remarcabile, covoarele cu fibre vopsite în soluție specială pot fi instalate fără ezitare în încăperi cu un trafic deosebit de ridicat. De aceea, cei din diferite industrii precum HORECA, bănci sau alte instituții, aleg mereu asemenea covoare.

Indiferent de locul în care sunt folosite, covoarele joacă un rol esențial, atât estetic cât și funcțional, atât în spațiile profesionale, cât și în propriile locuințe.