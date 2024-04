Ludovic Orban sare la gâtul lui Iulian Dumitrescu, preşedintele PNL Prahova: “Nesimțire sfidătoare!”

Iulian Dumitrescu, președintele PNL Prahova, inculpat pentru corupție și cu interdicţia de a exercita funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, continuă să surprindă. Acesta și-a depus dosarul de candidatură pentru un al doilea mandat la Consiliul Județean. Iulian Dumitrescu și-a motivat decizia prin faptul că a primit solicitări din partea aleșilor locali pentru a candida din nou, subliniind continuitatea și performanțele pe care le-a realizat Consiliul Județean Prahova în timpul mandatului său.

“Nu a fost o decizie simplă”

”Nu a fost o decizie simplă, dar, din respect pentru prahoveni şi pentru aleşii locali, am hotărât să candidez pentru un nou mandat şi să ofer continuitate la nivelul Consiliului Judeţean. Împreună cu aceşti oameni – primari, viceprimari, consilieri locali şi judeţeni –, am reușit să facem în 3 ani în Prahova ce nu s-a făcut în 30 de ani înainte. Avem contracte pe fonduri europene de peste trei miliarde de euro. Am început proiecte de infrastructură extrem de necesare: centurile de la Comarnic, Azuga – Buşteni, Mizil, Păuleşti, Câmpina. Am modernizat Spitalul Judeţean şi avem astăzi cel mai modern bloc operator din România. Am început lucrări de extindere a reţelei de canalizare şi alimentare cu apă în 42 de localități ale județului Prahova, în valoare de aproape un aproape un miliard de euro. Am reuşit să construim reţeaua de gaze în localităţile de pe Valea Slănicului și urmează racordul la magistrala de gaze. Dotăm școlile din 59 de localități cu echipamente digitale de ultimă generație, mobilier, materiale didactice și echipamente de specialitate. Sunt lucruri concrete, punctuale şi măsurabile. Nu sunt vorbe, nu sunt promisiuni, ci realităţi care dau măsura lucrurilor pe care le-am făcut pentru Prahova în calitate de președinte al Consiliului Județean”, se arată în comunicatul transmis de Iulian Dumitrescu.

Politicianul susține, de asemenea, că are dreptul de a candida, chiar dacă are un dosar penal deschis.

“Intru în competiția electorală bărbăteşte, deschis şi asumat, cu determinarea unui om care a trecut prin furtună și cu convingerea că am datoria să duc la bun sfârșit proiecte atât de necesare pentru ca prahovenii să aibă o viață mai bună. În legătură cu dosarul penal în care am fost implicat, vreau să le spun cetăţenilor clar: sunt nevinovat, am încredere în Justiție, știu că adevărul va ieşi la iveală şi că se va face dreptate. Vreau să le mulțumesc prahovenilor că mi-au fost alături în acest mandat, chiar și în vremurile dificile. Îi aștept la vot în 9 iunie. Încă o dată, vă mulțumesc și continuăm împreună să ducem Prahova Pe Primul Loc”, a concluzionat Iulian Dumitrescu.

“Nesimțire sfidătoare!”

În urma acestei decizii, Ludovic Orban a răbufnit.

“Nesimțire sfidătoare! Baronul „Lamborghini” de Prahova și-a depus candidatura pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Prahova. Suspectat că a luat mită de 16 milioane, aflat sub control judiciar, băgat până în gât în toate sifonările de bani publici din județul Prahova ( și nu numai ), Dumitrescu are nerușinarea de a face tentativa de a mai polua moral județul Prahova pentru încă 4 ani.

În acest timp, Ciucă „nici usturoi nu a mâncat, nici gura nu îi miroase”. Se face că nu are nicio treabă cu această candidatură rușinoasă pentru pnl. Îi readuc aminte că statutul pnl prevede că Biroul Politic Național este cel care validează candidaturile partidului la funcția de președinte al Consiliului Județean. Adică, Dumitrescu nu are cum să candideze decât dacă are acordul lui.

Se pare că relația „specială” a lui Dumitrescu cu Iohannis și cu sistemul este mai tare decât legea, statutul pnl sau moralitatea. Astfel de candidaturi nu fac altceva decât să mai arunce încă o pată pe obrazul din ce în ce mai murdar al pnl.

Am încredere că prahovenii nu se vor lăsa păcăliți încă o dată de acest devalizator sistemic de bani publici”, a scris Ludovic Orban, pe pagina sa de Facebook.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!