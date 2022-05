Expoziție Nokia, la noaptea muzeelor timișorene

Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, a mulțumit companiei Nokia pentru implicarea echipei în “Noaptea muzeelor timișorene.” Așa cum se știe, majoritatea acestor instituții sunt subordinate Consiliului Județean.

“Cele mai importante muzee din Timișoara sunt finanțate integral de Consiliul Județean Timiș și sunt mândru de eforturile lor de a se apropia de publicul larg.

Participarea Muzeului Național al Banatului și al Muzeului Satului Bănățean la Noaptea Muzeelor a fost o provocare de îmbogățire a actului de cultură cu nuanțe creative și interactive. Instituțiile noastre de cultură i-au făcut față cu brio. Viziunea actuală a Consiliului Județean Timiș este de apropiere de comunitate. De deschidere, nu doar în fața iubitorilor de cultură. Ci și pentru segmente de populație care în mod obișnuit preferă alte activități de petrecere a timpului liber.

citește și: Lupta pentru Cotroceni încinge rânza politică

Nica, impresionat de paleta largă de accesorii

Felicit și Nokia Timișoara care, în cadrul celei de-a patra participări la Noaptea Muzeelor, a organizat expoziția “Explorează trecutul, imaginează-ți viitorul”. Am avut bucuria de a lua parte la eveniment și am fost impresionat de colecția de telefoane mobile și fixe, dar mai ales am apreciat cum echipa Nokia Timișoara a reușit să atragă implicarea comunității,” a scris Alin Nica pe pagina sa de socializare.

Compania finlandeză a prezentat o serie de roboți, ochelari inteligenți pentru realitatea virtuală, drone, istoria în imagini a celor mai importante invenții din industria telecom, aparate foto și video, tehnică de calcul, telescoape astronomice.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!