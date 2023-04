Zeci de mii de fermieri și muncitori protestează împotriva politicilor de muncă ale premierului indian Modi

Fluturând steaguri comuniste, zeci de mii de fermieri și muncitori au participat miercuri (5 aprilie) la New Delhi la un miting uriaș împotriva politicilor „anti-muncitori” și „anti-fermieri” ale guvernului premierului Narendra Modi.

Protestul, desfășurat pe terenul Ramlila Maidan din New Delhi, a fost convocat de trei sindicate – All India Agriculture Workers Union, Center of Indian Trade Unions și All India Kisan Sabha – și a fost susținut de Partidul Comunist Regional din India (marxist), potrivit Reuters.

Ei cer protecție împotriva inflației, garanția legală a prețului minim de sprijin (MSP) pentru fermieri și salariul minim pentru toți lucrătorii la 26.000 de rupii (317 dolari) pe lună.

Zeci de mii de fermieri au manifestat contra politicilor premierului indian Modi, șomajul și inflația fiind problemele principale

„ Milioane de oameni care vin aici din locuri îndepărtate înseamnă că viața lor de zi cu zi se deteriorează din cauza politicilor guvernului Modi”, a declarat liderul comunist, Sitaram Yechury.

Pentru Modi, șomajul devine o provocare majoră împreună cu inflația ridicată și s-ar putea dovedi costisitoare la alegerile de stat de la sfârșitul acestui an și la alegerile generale de la jumătatea lui 2024, au spus analiștii.

Proteste în India pentru comentariile ministrului de externe din Pakistan la adresa premierului indian Modi

Sunt mai multe proteste în India după comentariile ministrului de externe din Pakistan la adresa premierului indian Modi.

Membrii și susținătorii Partidului Bharatiya Janata (BJP) de guvernământ din India au organizat proteste în toată țara pentru a condamna sâmbătă (17 decembrie) afirmațiile de ură ale ministrului de externe din Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari, la adresa premierului indian Narendra Modi.

Au izbucnit mai multe proteste în India la adresa ministrului de externe din Pakistan, protestatarii cerând ca acesta să fie pedepsit

Bhutto, în timpul unei conferințe de presă la Organizația Națiunilor Unite(ONU), vineri (16 decembrie), l-a numit pe Modi „măcelarul din Gujarat”, ceea ce a deschis calea pentru ca lucrătorii BJP să organizeze un protest în fața Înaltului Comisariat al Pakistanului din New Delhi.

„Vrem ca Bilawal Bhutto să fie pedepsit pentru comentariile sale”, a spus un protestatar din nordul orașului Jammu.

Protestatarii din Jammu și din centrul orașului Bhopal au ars steagul pakistanez și efigiile cu fotografiile lui Bhutto lipite pe ele.

