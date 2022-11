ONU: Situația din Iran este „critică”, sunt peste 300 de morți

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a declarat marți (22 noiembrie) că situația din Iran este „critică”, descriind o întărire a răspunsului autorităților la protestele care au dus la peste 300 de morți în ultimele două luni.



„ Numărul tot mai mare de decese în urma protestelor din Iran, inclusiv cele ale a doi copii în weekend, și întărirea răspunsului forțelor de securitate, subliniază situația critică din țară”, a declarat Jeremy Laurence, purtătorul de cuvânt al ONU, șef pentru drepturile omului, la un briefing de presă de la Geneva, potrivit Reuters.

ONU avertizează că situația din Iran este critică după ce statul islamic a fost cuprins de proteste după moartea unei tinere aflată în custodia poliției



Republica Islamică a fost cuprinsă de proteste la nivel național de la moartea femeii kurde Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani, aflată în custodia poliției, pe 16 septembrie, după ce a fost arestată pentru că purta haine considerate „nepotrivite”.



Teheranul a dat vina pe dușmanii străini și agenții acestora pentru orchestrarea protestelor, care s-au transformat într-o revoltă populară a iranienilor, din toate straturile societății, punând una dintre cele mai îndrăznețe provocări pentru conducătorii clericali de la revoluția din 1979.



Biroul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR) a declarat că până acum au fost ucise peste 300 de persoane, inclusiv peste 40 de copii. Aceste decese au avut loc în toată țara, cu decese raportate în 25 din 31 de provincii.

Protestele din Iran reprezintă fapte infracționale, susține regimul de la Teheran

Regimul de la Teheran afirmă că protestele din Iran, generate de moartea, la Poliție, a unei fete de 22 de ani, constituie „fapte infracționale” și, din acest motiv, aceste proteste ar fi ilegale.

Punctul de vedere al guvernului Iranului este prezentat într-un document difuzat la Teheran de Înaltul Consiliu pentru Drepturile Omului. Documentul este intitulat „Report of the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran on the Major Damages Inflicted Upon Public & Private Properties Following Violent Riots”. Acest document a fost transmis „României libere” de Ambasada Iranului la București.

„Faptele infracționale întreprinse de revoltați pentru a produce pagube semnificative proprietății publice și private constituie o încălcare a dreptului la proprietate, a dreptului la libertate, de circulație, dreptul la siguranță și securitate, dreptul la muncă, dreptul la sănătate fizică și psihică, dreptul de a beneficia de servicii publice, printre alte drepturi. Este evident că, în împrejurări de asemenea natură, oamenii legii sunt obligați să implementeze măsurile legale corespunzătoare în îndeplinirea atribuțiilor legale care le sunt atribuite, astfel încât să mențină și să asigure siguranța și securitatea, precum și ordinea publică”, susține regimul de la Teheran.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!