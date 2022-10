Protestele din Iran reprezintă fapte infracționale, susține regimul de la Teheran

Regimul de la Teheran afirmă că protestele din Iran, generate de moartea, la Poliție, a unei fete de 22 de ani, constituie „fapte infracționale” și, din acest motiv, aceste proteste ar fi ilegale.

Punctul de vedere al guvernului Iranului este prezentat într-un document difuzat la Teheran de Înaltul Consiliu pentru Drepturile Omului. Documentul este intitulat „Report of the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran on the Major Damages Inflicted Upon Public & Private Properties Following Violent Riots”. Acest document a fost transmis „României libere” de Ambasada Iranului la București.

„Faptele infracționale întreprinse de revoltați pentru a produce pagube semnificative proprietății publice și private constituie o încălcare a dreptului la proprietate, a dreptului la libertate, de circulație, dreptul la siguranță și securitate, dreptul la muncă, dreptul la sănătate fizică și psihică, dreptul de a beneficia de servicii publice, printre alte drepturi. Este evident că, în împrejurări de asemenea natură, oamenii legii sunt obligați să implementeze măsurile legale corespunzătoare în îndeplinirea atribuțiilor legale care le sunt atribuite, astfel încât să mențină și să asigure siguranța și securitatea, precum și ordinea publică”, susține regimul de la Teheran.

„Libertatea de întrunire pașnică este supusă unor condiții”

„Trebuie remarcat faptul că dreptul internațional al drepturilor omului protejează doar adunările care sunt pașnice, adică cele care sunt non-violente. Normele internaționale privind drepturile omului consideră liniștea unei întruniri drept caracteristica definitorie pentru protecție în temeiul articolului 21 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice. Prin urmare, trebuie să reamintim că, potrivit dreptului internațional al drepturilor omului, exercitarea dreptului la libertatea de întrunire pașnică este supusă unor condiții, care sunt prevăzute de lege și sunt considerate necesare într-o societate democratică în interesul securității naționale sau publice, ordinii publice, protecției sănătății publice sau a moralei, protecției drepturilor și libertăților altor persoane”, afirmă raportul transmis de autoritățile de la Teheran.

Acest document poartă data de 15 octombrie 2022.

Protestele din Iran au izbucnit după moartea, la Poliție, a unei fete de 22 de ani

Localnicii au ieșit pe străzi după ce, acum o lună, tânăra Mahsa Amini (22 de ani) a murit în timp ce se afla în custodia Poliției. Fata fusese arestată de pe stradă, pe motiv că nu purta corect hijab-ul (voalul islamic). Justificarea inițială a Poliției a fost că fata a fost dusă la Poliție pentru a fi educată cu privire la purtarea hijab-ului. Ulterior, autoritățile au anunțat familia fetei că Mahsa Amini a murit de inimă.

