Instagram a căzut pentru mii de persoane – Utilizatorii au fost anunțați că le sunt suspendate conturile

Mii de utilizatori Instagram întâmpină probleme la logarea în conturile lor din cauza unei pene misterioase.

Mulți au apelat la celelalte rețele de socializare pentru a se plânge că au fost blocați de pe populara platformă deținută de Meta, notează Metro.

Utilizatorii sunt întâmpinați cu un mesaj de eroare care spune că contul lor a fost „suspendat pentru 30 de zile”.

Potrivit site-ului Down Detector, care se ocupă de starea serviciilor, utilizatorii au început să raporteze probleme cu Instagram în această după-amiază, în jurul orei 12.00, iar până la ora 13.30 au fost postate peste 2.200 de rapoarte.

It's me trying to figure out why Instagram suspended my Account 🤨#instagramdown pic.twitter.com/J0oWfYYoCT — Priyanshu (@kamina_kalakar) October 31, 2022

„Contul meu se pare că a fost suspendat pentru 30 de zile… când încerc să primesc un cod trimis pe numărul meu de telefon, acesta nu ajunge niciodată. Nu am făcut absolut nimic pentru a fi suspendat, așa că presupun că sistemul este căzut”, a scris un utilizator pe Down Detector.

Utilizatorii frustrați sunt îngrijorați de faptul că își vor pierde poze de ani de zile, în timp ce companiile se tem să nu-și piardă numărul masiv de urmăritori construit în timp.

Oamenii au încercat să folosească sistemul de verificare al Instagram, prin care un cod este trimis la numărul de telefon mobil înregistrat al utilizatorului, dar fără succes, deoarece codul nu pare să ajungă niciodată.

Instagram a intrat pe Twitter și a postat un mesaj prin care anunța că este conștientă de această problemă și că o analizează.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022

