Uniunea Europeană a decis, recent, termenul limită până la care angajatorii vor fi obligaţi să publice salariile pentru toate poziţiile pe care le scot în piaţă pentru angajare.

Astfel, până la mijlocul anului 2026, toate grilele salariale ar trebui să fie publice. În plus, angajaţii vor avea posibilitatea să obţină informaţii despre veniturile colegilor lor, potrivit zf.ro.

În acest context, de la începutul anului şi până acum, dintr-un total de peste 110.000 de joburi noi, postate pe eJobs.ro, 37.000 de joburi aveau şi salariul menţionat în anunţul de angajare. 83% dintre acestea au fost postate de angajatorii din România, 13,2% de cei din afara ţării, iar 3,9% aparţin joburilor remote.

„La nivel european, măsura are ca scop principal reducerea discrepanţelor salariale dintre femei şi bărbaţi. România nu este o ţară în care aceste discrepanţe să se resimtă foarte pronunţat, însă avem, pe de altă parte o lipsă de încredere a candidaţilor în transparenţa companiilor atunci când deschid un proces de recrutare şi, de multe ori, consideră că nepublicarea salariului în anunţul de angajare vine din dorinţa angajatorilor de a trage în jos piaţa salariilor. Tocmai de aceea, atunci când văd joburi care au salariul afişat, sunt mai tentaţi să aplice decât în cazul anunţurilor care nu au nicio specificaţie concretă despre grila salarială”, spune Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

În momentul de faţă, aproape 8.000 de joburi postate pe eJobs.ro au salariul afişat. Numărul reprezintă aproximativ 30% din totalul de joburi disponibile. Până acum, domeniile care au manifestat cea mai mare deschidere din acest punct de vedere au fost retail, servicii, turism, transport / logistică, industria alimentară şi construcţii. Mai exact, domeniile care nu doar că au cele mai mari volume de angajări, dar care se şi confruntă cu o rată ridicată a fluctuaţiei de personal, astfel încât nevoia de a găsi candidaţi care să ocupe poziţiile rămase vacante este imediată.

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, pentru aceste domenii, mediile salariale nete la nivel naţional variază între 3.700 şi 5.000 de lei, astfel: angajaţii din turism câştigă în medie, 3.700 de lei pe lună, cei industria alimentară 3.800 de lei, în timp ce în retail media netă la nivel naţional este de 4.000 de lei. 4.300 de lei este salariul mediu net pentru angajaţii din servicii, 4.400 pentru cei din transport / logistică, 4.000 pentru transport / distribuţie şi 5.000 de lei pentru construcţii.

„Dincolo de faptul că va trebui să se alinieze la o măsură obligatorie, companiile înţeleg că o astfel de măsură va avea o serie de efecte pozitive, de la reducerea timpului necesar închiderii unei poziţii – pentru că, ştiind salariul, candidaţii vor aplica mult mai ţintit -, până la crearea unui avantaj competitiv pentru cei care oferă salarii peste media pieţei. Datele noastre arată că anunţurile cu salariul afişat generează cu 40% mai multe aplicări decât celelalte, asta pentru că reuşesc să câştige încrederea candidaţilor, care îşi doresc să lucreze pentru o companie pe care o asociază cu ideea de transparenţă. Este, spre exemplu, o practică tot mai des întâlnită în rândul angajatorilor din străinătate care, astfel, pot atrage mai uşor candidaţii români, în condiţiile în care, în ultimii ani, a scăzut disponibilitatea acestora pentru relocare în afara ţării”, detaliază Ana Călugăru.

În acest moment, pe eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare din România, sunt disponibile peste 30.000 de locuri de muncă.

Joburile part-time reîncep să atragă interesul celor care caută un loc de muncă

Peste 62.000 de locuri de muncă part-time au fost scoase în piață de la începutul anului și până acum, potrivit unei statistici eJobs.

“Numărul este cu 10% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, asta deși joburile cu jumătate de normă continuă să fie impozitate la nivelul salariului minim pe economie”, se arată într-un comunicat de presă al platformei de recrutare, remis cotidianului național “România liberă”.

Tot în evoluție este și tendința în ceea ce privește aplicările, acest tip de joburi atrăgând, în perioada ianuarie – octombrie 2023 cu 10% mai multe aplicări decât anul trecut.

Domeniile care au avut cele mai multe poziții part-time deschise au fost retail, entertainment, servicii, advertising / marketing / PR, turism, industria alimentară, asigurări și call-center / BPO.

Aproape 15% din numărul total de joburi part-time postate de la începutul anului și până acum sunt remote, comparativ cu un procent de 7,4% la nivel general, respectiv la nivelul tuturor tipurilor de joburi nou postate în 2023.

