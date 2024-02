Ministrul Digitalizării promite investiții importante în infrastructura de sănătate. VIDEO

Ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, a declarat că urmează investiţii extrem de importante în infrastructura de sănătate din România, 100 de milioane de euro, ca parte din soluţiile avute în vedere după atacurile cibernetice majore înregistrate recente în sistemul de sănătate românesc, care a afectat mai multe spitale din ţară.



Ivan a răspuns astfel, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, întrebat fiind cum se pregăteşte statul, în faţa celor “două crize majore” provocate de atacurile cibernetice puternice asupra mai multor unităţi medicale şi Camerei Deputaţilor.

“Urmează investiţii extrem de importante în infrastructura de sănătate din România, 100 de milioane de euro. Statul român se pregăteşte foarte clar, actualizând legislaţia, aducând noi linii de finanţare pentru tot ceea ce înseamnă infrastructura IT a statului român şi investind foarte clar, şi aici vorbesc atât de recomandările DNSC, cât şi despre un cadru unitar la nivel naţional în materie de recomandare din partea statului român pentru fiecare entitate a autorităţilor publice locale sau centrale, în care se creează un ghid extrem de simplu, în care toţi responsabilii pentru infrastructura IT trebuie să respecte nişte condiţii minime, de la schimbatul frecvent al parolelor până la modul în care se stochează anumite date, până la, poate, chiar un management al aplicaţiilor care pot să fie folosite pe dispozitivele de serviciu în sistemul informatic al autorităţilor publice din România”, a arătat Ivan.

Acesta a precizat că autorităţile române lucrează împreună cu reprezentanţii European Cyber Security Competence Center la elaborarea "unei 'biblii' a securităţii cibernetice". "Am avut o discuţie cu ei în această săptămână. Împreună şi cu celelalte instituţii pregătim acest ghid care să fie, mult spus, dar care să fie ca şi "o biblie" a securităţii cibernetice, de bază pentru fiecare dintre administratorii sistemelor IT din spectrul public din România", a mai spus Ivan. Ministrul a precizat, referitor la atacul cibernetic produs asupra spitalelor, că "în momentul de faţă (...) 62 de spitale din România care folosesc sistemul Hipocrate ca şi precauţie au fost deconectate de la internet şi funcţionează în regim închis, încapsulat". "În perioada următoare se fac scanări la nivel naţional, scanări din punct de vedere tehnic, pentru a ne asigura că nu pot să existe breşe de securitate şi să fie afectate şi alte sisteme informatice ale altor spitale, care în momentul de faţă nu au ajuns să fie cunoscute nici instituţiilor, nici publicului larg", a declarat Bogdan Ivan. Cu privire la investigaţiile făcute ca urmare a atacului de la Camera Deputaţilor, ministrul a precizat că, în prezent, se lucrează la "scanarea sistemului". "Din datele pe care le am, preliminare, pentru că încă nu s-a finalizat toată această procedură, cea mai mare parte a datelor a fost recuperată, ele având backup şi urmează ca tot ce înseamnă sistemul informatic al Camerei Deputaţilor să fie cuprins într-un proiect de finanţare mai larg, pentru finanţarea securităţii cibernetice pentru mai multe instituţii publice. Asta undeva în cursul anului 2024", a spus Ivan. Tot din datele preliminare, după cum a arătat ministrul, în cazul atacului de la Camera Deputaţilor a fost vorba despre "o eroare umană". "Un angajat care în perioada pandemiei lucra remote a folosit un dispozitiv personal care a fost la un moment dat conectat la reţeaua informatică a Camerei Deputaţilor, un laptop", a precizat el.

