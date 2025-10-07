Jordi Alba își anunță retragerea din fotbal! Fundașul spaniol își va încheia cariera la finalul sezonului

Legenda fotbalului spaniol Jordi Alba a anunțat oficial că se va retrage din activitatea profesionistă la finalul actualului sezon din Major League Soccer (MLS). Clubul Inter Miami CF a confirmat vestea într-un comunicat, precizând că playoff-urile MLS vor reprezenta ultimul capitol al carierei sale remarcabile.

Două sezoane de succes în SUA pentru Jordi Alba

Ajuns la Inter Miami în 2023, Jordi Alba a devenit rapid o piesă esențială în echipa condusă de Lionel Messi și Sergio Busquets, foștii săi colegi de la FC Barcelona.

În cele două sezoane petrecute în Florida, fundașul stânga spaniol a impresionat prin consistență, tehnică și determinare, reușind 14 goluri și 38 de pase decisive, performanțe excepționale pentru un jucător defensiv.

Jordi Alba a contribuit decisiv la câștigarea Leagues Cup și la obținerea Supporters’ Shield, două dintre cele mai importante trofee din istoria tânărului club american.

Considerat unul dintre cei mai buni fundași stânga ai generației sale, Jordi Alba a adus la Miami experiența acumulată în cei 11 ani petrecuți la FC Barcelona, unde a câștigat multiple titluri – inclusiv Liga Campionilor, La Liga și Cupa Spaniei – precum și Campionatul European din 2012 cu naționala Spaniei.

A fost o decizie gândită îndelung. Simt că a venit momentul potrivit pentru a începe un nou capitol și pentru a petrece mai mult timp cu familia mea, după atâția ani de fotbal la cel mai înalt nivel. Sunt foarte fericit pentru perioada petrecută la Inter Miami și recunoscător fanilor pentru sprijinul lor. Vreau să închei sezonul în cel mai bun mod posibil, dând totul în playoff, a declarat Alba.

Retragerea lui Jordi Alba marchează închiderea unei cariere legendare, care a traversat două continente și aproape două decenii de fotbal de elită.

Fundașul spaniol își propune să se despartă de gazon cu un nou succes în MLS, alături de prietenii și foștii coechipieri din „era Barça” – Messi și Busquets – completând astfel o poveste de prietenie și performanță care a inspirat o generație întreagă de fani.

