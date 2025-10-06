Răzvan Lucescu, după derby-ul câștigat cu Olympiakos! „E prima dată când simt atâta negativitate și presiune”

Antrenorul român a răbufnit după victoria dramatică a lui PAOK, scor 2-1, și a vorbit despre atmosfera tensionată trăită în ultimele săptămâni.

„Am simțit o presiune uriașă, ca și cum am fi în zona retrogradării”

Răzvan Lucescu (56 de ani) a trăit o seară intensă în Grecia. Echipa sa, PAOK Salonic, a reușit să câștige derby-ul cu Olympiakos, scor 2-1, punând capăt unei serii de cinci meciuri fără victorie.

La finalul partidei, tehnicianul român a recunoscut că trece printr-o perioadă cum rar a mai experimentat în cariera sa.

„Sunt aici de mult timp. Este prima dată când trec printr-o astfel de situație. Această negativitate, presiunea… Știu că oamenii vor rezultate, dar în fotbal nu vin întotdeauna așa cum îți dorești. Uitați-vă la Liverpool – au cheltuit 500 de milioane și au trei înfrângeri consecutive. Manchester City a avut 13 meciuri fără victorie”, a spus Lucescu jr.

Apoi a completat: „În momente ca acestea, când rezultatele nu sunt bune, trebuie să vezi munca jucătorilor. Ei luptă, încearcă, greșesc. În aceste momente trebuie să susținem echipa. În ultimele zile am avut senzația că suntem mai degrabă în zona retrogradării decât pe podium”.

Răzvan Lucescu: „Oamenii cred că e ușor, dar nu e deloc așa”

„Am început meciul cu un spirit de frică, care a creat confuzie pe teren. Totul s-a schimbat în a doua repriză. Nu i-am dat adversarului șansa să respire. Trebuie să înțelegi cât de complicate sunt situațiile – program dificil, jucători noi de integrat, presiune uriașă.

Oamenii pot spune foarte ușor că fotbaliștii primesc bani, dar nu e deloc atât de ușor cum crede lumea”, a declarat antrenorul român.

După victoria cu Olympiakos, PAOK a urcat pe locul 2 în campionatul Greciei, cu 14 puncte după primele 6 etape, la doar două lungimi de liderul AEK Atena. Pentru Răzvan Lucescu urmează un nou derby de foc, pe 19 octombrie, chiar împotriva AEK-ului.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!