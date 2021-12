Ghislaine Maxwell condamnată în procesul de trafic sexual

Verdictul britanicei în vârstă de 60 de ani, marchează concluzia dramatică a unui proces neașteptat de rapid.

Ghislaine Maxwell a fost găsită vinovată în procesul ei de la tribunalul federal din Manhattan.

Lovitură pentru Ghislaine Maxwell, fosta iubită și parteneră a pedofilului Epstein

Maxwell a fost arestată în iulie 2020, acuzată de implicare în abuzurile sexual comise de către fostul ei iubit Jeffrey Epstein asupra adolescentelor, unele chiar de 14 ani.

Epstein, un infractor sexual condamnat și presupus miliardar, i-a considerat pe Prințul Andrew și foștii președinți Bill Clinton și Donald Trump drept prieteni înainte de a se sinucide într-o închisoare din New York în 2019, la aproximativ o lună după arestarea sa pentru trafic sexual.

CASĂ A ORORILOR Ghislaine Maxwell cu un ochi negru în prima poză de după arestare

Verdictul marchează o concluzie dramatică a unui proces neașteptat de rapid: inițial, procedura era de așteptat să dureze cel puțin șase săptămâni. Procurorii au chemat 24 de martori pe parcursul a 10 zile, iar avocații apărării au chemat nouă martori pe parcursul a două zile.

Procurorii au spus că Maxwell „a vânat fete tinere vulnerabile, le-a manipulat și le-a oferit pentru a fi abuzate sexual” de Epstein. Au fost patru acuzatori în acest caz: Jane, Kate și Carolyn, care nu și-au folosit numele complet, și Annie Farmer.

Jane a mărturisit că avea 14 ani în 1994 când Epstein a început să o abuzeze sexual – și că uneori Maxwell a fost prezentă în timpul acestui abuz. Uneori, Maxwell a participat la abuz, a spus Jane. „Au fost mâini peste tot”, și-a amintit Jane despre o întâlnire cu Epstein și Maxwell. Abuzul a continuat când ea avea 15 și 16 ani.

Kate a mărturisit că a întâlnit-o pe Maxwell la Paris în jurul anului 1994, la vârsta de 17 ani. Maxwell a invitat-o la ceai în casa ei din Londra la scurt timp după ce s-au întâlnit și apoi i-a prezentat-o ​​pe Kate lui Epstein.

Câteva săptămâni mai târziu, Maxwell a sunat-o pe Kate și i-a spus: „Jeffrey ar vrea să primească un masaj, căci terapeutul de masaj tocmai ce anulat masajul. Ai putea să-mi faci o favoare și să vii… pentru că aveam mâini puternice.”

Kate a mărturisit că Maxwell a condus-o sus, unde Epstein purta un halat. Maxwell a închis ușa, lăsându-i în pace; Epstein a inițiat contactul sexual. Kate l-a văzut pe Epstein de câteva ori pe an în următorii câțiva ani.

Carolyn a spus că a ajuns pe orbita lui Maxwell și Epstein la începutul anilor 2000, când avea 14 ani, la conacul lui din Palm Beach.

Carolyn a spus că a mers la casa lui Epstein „de peste 100 de ori” de la 14 la 18 ani și a mărturisit despre o întâlnire fizică cu Maxwell în timp ce instala o masă de masaj.

„Eram complet nud și ea a intrat și mi-a atins sânii, șoldurile și fesele și a spus… că am un corp grozav pentru domnul Epstein și prietenii lui. Ea a spus doar că am un tip de corp bun”, a spus Carolyn.

Annie Farmer, singura acuzatoare care a depus mărturie sub numele ei complet și nu sub pseudonim sau prenume, a mărturisit că Maxwell i-a făcut un masaj nud când avea doar 16 ani la ferma Epstein din New Mexico.

Farmer l-a cunoscut pe Epstein la sfârșitul anului 1995, când a călătorit pentru a-și vizita sora, Maria, în New York City. Maria a lucrat ca pictor de artă plastică pentru Epstein.

În primăvara anului 1996, mama ei a informat-o pe adolescentă că va călători la ferma lui Epstein, crezând că este un refugiu educațional pentru elevii de liceu.

Annie nu voia să meargă – Epstein îi atinsese mâna când mergeau la un film la New York – dar se simțea mai bine știind că o femeie, Maxwell, va fi acolo.

După o excursie în oraș, Maxwell a spus că o va învăța pe Annie să-i dea lui Epstein un masaj la picioare. Apoi, Maxwell a spus că dorește ca Annie să aibă „experiența” unui masaj profesionist.

„Ea a spus să se dezbrace și să treacă [sub] cearceaful de pe masa de masaj, iar eu am făcut-asta”, a spus Annie, spunând că în camera în care stătea ea a fost pusă o masă. „Ea a tras cearceaful în jos și mi-a expus sânii și a început să-mi frece pieptul și sânul superior.”

Maxwell a fost judecată pentru șase capete de acuzare în legătură cu Epstein. Ea și-a susținut nevinovăția.