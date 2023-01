Șeful CE Oltenia va fi schimbat din funcție la cererea ministrului energiei

Virgil Popescu a cerut oficial schimbarea lui Daniel Burlan din funcția de președinte al Complexului Energetic Oltenia, urmare a raportului Corpului de control privind accidentul mortal de la Cariera Jilț. Ministrul a mai cerut demisia lui Marius Negru, un alt membru al directoratului CE Oltenia.

„Vom continua extinderea controlului privind toate achizițiile de la complex care se duc spre carierele de cărbune. Am solicitat schimbarea directorului responsabil de achiziții precum și celor care au întocmit acele caiete de sarcini. Am solicitat eliberarea celor responsabili de reabilitarea drumurilor de acces în carieră. Este clar că activitatea de protecție a muncii a existat poate doar formal. Am solicitat prin raport eliberarea din funcție a coordonatorului de protecția muncii”, a declarat ministrul Energiei, potrivit G4Media.

