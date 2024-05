VIDEO. Neil Lennon, primele declarații după ce a preluat banca tehnică a Rapidului

Neil Lennon, noul antrenor al Rapidului, a susținut astăzi prima conferință de presă de la instalarea pe banca tehnică a giuleștenilor. Nord-irlandezul a afirmat că vrea să lucreze la mentalitatea jucătorilor, iar cheia pentru succes o reprezintă disciplina și spiritul de sacrificiu.

„Sunt foarte încântat de această nouă experienţă şi sper să avem succes. Am vorbit cu conducerea clubului despre noua direcţie a echipei, din punct de vedere tactic. Am destulă experienţă în cariera mea, este o nouă provocare pentru mine şi voi da tot ce am mai bun. Am încredere în succesul acestui club că vom putea să îl repunem pe hartă. Am avut mai multe oferte, dar am vrut să iau o pauză de la antrenorat, au fost alegerile mele personale. Acum am vrut să antrenez din nou în Europa pentru că este minunat să antrenezi aici. Vreau să aduc succes Rapidului cât de repede pot. Nu vreau să vorbesc despre timp, în cât timp voi aduce un trofeu, pentru că ar fi o prostie. Dar ne dorim să luptăm pentru el, trebuie să fim disciplinaţi şi să muncim mult. Am 14 ani de experienţă ca antrenor şi vin cu experienţa mea aici”, a declarat Lennon.



Lennon îşi doreşte disciplină şi spirit de sacrificiu de la jucătorii rapidişti pentru a-şi atinge obiectivele: „Voi vorbi şi cu Cristi Săpunaru şi cu ceilalţi jucători. Săpunaru este un lider al echipei, a avut o carieră fantastică. Dar voi vorbi cu toţi jucătorii, pentru că nu este vorba doar de Săpunaru, este vorba de întreaga echipă. Trebuie să lucrăm la mentalitate, la motivaţie, vreau să aduc mai multă intensitate şi standarde profesioniste. Dacă vrem să devenim campioni trebuie să fim puternici tot anul, nu doar o jumătate de sezon. De aia trebuie să avem un pre-sezon foarte puternic. Vreau disciplină, spirit de sacrificiu, ştiu că nu va fi uşor, dar în fotbal aşa este”.

Tehnicianul nord-irlandez a declarat că Bogdan Lobonţ, care a asigurat interimatul la Rapid după plecarea lui Cristiano Bergodi, va face parte din staff-ul său: „Am stabilit echipa cu care voi lucra, Bogdan Lobonţ va fi aici, da. Apoi am echipa mea. Dar Bogdan sper să ne ajute, ştiu că a avut o carieră importantă în Italia şi în Olanda, ca şi în echipa naţională, şi de aia consider că este important în echipa mea”.

