Un incendiu la un adăpost pentru copii din Brazilia a ucis patru persoane, dar a făcut și alte victime.

Cel puțin patru persoane au murit și alte 13 au fost rănite vineri (14 aprilie), după ce vineri a izbucnit un incendiu la un adăpost pentru copii și adolescenți din nord-estul Braziliei, au anunțat pompierii locali.

Pompierii au fost chemați să stingă un incendiu la instituția de caritate Lar Paulo de Tarso din Recife, capitala statului Pernambuco, în jurul orei 4:20 a.m, potrivit Reuters.

Un băiat și o femeie au murit la locul incendiului, au spus pompierii, în timp ce celelalte două victime au murit în drum spre spital.

Grauzio Diego locuiește lângă adăpost.

„ Tocmai am văzut exploziile și țipetele mamei: „Ajutor! Ajutor! Diego, trezește-te Diego”… Când am intrat era deja un copil care țipa: „Unchiule, unchiule, unchiule ajută-mă”, și am intrat și l-am ajutat pe acest copil.”

Cel puțin patru copii au fost uciși și alți patru răniți de un tânăr de 25 de ani înarmat cu un topor mic ce a atacat miercuri o grădiniță din statul Santa Catarina, din sudul Braziliei, au anunțat poliția locală și un spital din zonă. Părinții șocați s-au adunat la porțile spitalului.

Poliția a declarat că bărbatul responsabil pentru atacul din orașul Blumenau a fost arestat. Șeful securității locale, Marcio Alberto Filippi, a declarat reporterilor că atacatorul a obținut acces la școala privată prin escaladarea zidurilor acesteia.

Un bărbat înarmat cu un topor mic a atacat mai mulți preșcolari în Brazilia, președintele Lula da Silva numind episodul sângeros o „ monstruozitate”

Spitalul Santo Antonio din Blumenau a declarat că, pe lângă cei patru copii uciși, alți patru cu vârste cuprinse între trei și cinci ani se află sub îngrijirea sa medicală.

Atacul, numit de președintele Luiz Inacio Lula da Silva o „monstruozitate”, a avut loc la aproape o săptămână după ce un elev de 13 ani a înjunghiat un profesor până l-a omorât și a rănit alți cinci într-o școală din Sao Paulo.

