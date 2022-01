IMAGINEA ZILEI. Djokovici, escortat până la aeroport și expulzat

Novak Djokovici trăiește coșmarul vieții, după ce a fost umilit de australieni. Numărul 1 mondial în tenis a fost deportat de autoritățile australiene și are interdicție cel puțin 3 ani ca să mai pășească pe teritoriul australian.

Deși s-a luptat până în ultimele clipe, se pare că sârbul Novak Djokovici a primit lecția vieții și anume că legile trebuie respectate.

Novak Djokovic under police guard in Melbourne Airport lounge as he’s escorted out of the country >> https://t.co/tgtkevJDts



(Photo via @shanemcinnes) pic.twitter.com/fU7cCJdVMx