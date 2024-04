Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat joi că a încheiat orice dialog şi orice ofertă pentru Cristian Popescu Piedone. Ciolacu îi transmise joi lui Piedone că locul lui e ca primar, în continuare, la Sectorul 5, în echipa social-democrată, potrivit cotidianul.ro.

„Tot ce am vrut să-i transmit domnului Cristian Popescu Piedone i-am transmis, până astăzi”, a spus Marcel Ciolacu, comentând declaraţia lui Cristian Popescu Piedone că nu se va retrage din competiţia pentru Primăria Generală şi că nu va negocia cu nimeni.

Întrebat dacă a avut o discuţie personală cu Cristian Popescu Piedone şi dacă îi va face o nouă ofertă, Ciolacu a răspuns că i-a transmis prin intermediul presei şi a subliniat că a terminat ce a avut de spus şi de transmis lui Piedone.

„Tot îi transmit sănătate. Eu am terminat ce am avut de spus şi de transmis domnului Cristian Popescu Piedone, am încheiat. Îi urez, din acest moment, sănătate”, a adăugat Ciolacu.

Intrebat dacă ar accepta o ofertă a lui Cristian Popescu Piedone pentru a ajuta la alegerile prezidenţiale, a afirmat că a încheiat orice dialog şi orice ofertă pentru Cristian Popescu Piedone.

„Vedem la prezidenţiale. (…) Vă rog frumos, am încheiat orice dialog şi orice ofertă pentru domnul Cristian Popescu Piedone. Eu am spus că trebuie să ne gândim la ce avem de construit pentru Bucureşti, să nu încercăm să rămânem blocaţi în visele personale şi cu asta am încheiat”, a precizat el.

Cristian Popescu Piedone a reiterat, miercuri seara, la România TV că este exclus să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei, reprosand PSD că nu a făcut o înțelegere cu el la început.

Piedone. „Eu am băgat sămânța în pământ, ei abia azi au băgat-o, nu au cum să culeagă roadele”

„L-am urmărit în detaliu pe domnul Marcel Ciolacu. Acest partid mic, PUSL, are propria lui coloană vertebrală și asta se numește Piedone. Nu mă dezic de la nimic. Eu mi-am depus candidatura, pe cuvântul meu, mă duc în prăpastie și nu mă întorc. Este exclus a mă retrage de la Primăria Capitalei. Exclus! Exclus! Exclus! Indiferent de rezultatul votului, cuvântul meu în fața cetățenilor valorează mai mult decât degringolada coaliției. Cel bun care trebuia să fie candidat, și aici vorbesc de Gabriela Firea, dacă o acceptau la începuturi. Dacă spuneau de la început „o susținem pe Gabriela Firea”, era altceva. Trebuiau să aibă verticalitatea să își asume! Atunci eu le-am cerut celor doi președinți de partid, dacă acceptau ca PUSL să intre în această alianță, să ne măsurăm, vedeam care era cel mai bun, pentru că trebuie să îl înfrângem pe Nicușor Dan. Nu știu de ce le-a „puțit” Piedone. Dacă îl alegeau pe Piedone sau pe Gabriela Firea de la începuturi cu siguranță astăzi eram în spatele Gabrielei Firea și o susțineam.

Electoratul s-a schimbat. Oamenii s-au săturat. Pe mine degringolada coaliției mă favorizează, iar acest lucru se va vedea la alegerile din 9 iunie. Eu astăzi sunt poziționat pe primul loc, mi-am ocupat locul. Eu simt zilnic ceea ce trăiesc în teritoriu, iar ei abia acum încep să simtă, că au coborât acum din Olimp. Vineri, Cristian Popescu Piedone, la mine nu vor exista proiecte, eu voi lansa ceva ce se numește „contract cu cetățenii”.

Apoi, în Săptămâna Mare, eu voi pleca în vacanță cu nepoții, pentru că eu îmi permit, spre deosebire ei. Eu am băgat sămânța în pământ, ei abia azi au băgat-o, nu au cum să culeagă roadele. Nu le ajunge timpul”, a declarat Cristian Popescu Piedone în exclusivitate pentru România TV.

Ciolacu: Gabriela Firea va câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei cu sau fără Piedone în cursa electorală

Premierul Marcel Ciolacu s-a declarat convins, miercuri, că preşedintele PSD Bucureşti, Gabriela Firea, va câştiga alegerile pentru Primăria Capitalei, indiferent dacă Cristian Popescu Piedone se va retrage sau nu din cursa electorală, potrivit agerpres.ro.

El a precizat, într-o emisiune la România TV, că Firea are 90% din voturile electoratului PSD.

“Gabriela Firea va câştiga, din punctul meu de vedere, şi cu Piedone, şi fără Piedone. (…) E perseverentă, va veni cu proiecte, va fi susţinută de primarii în funcţie. Gabriela Firea întruneşte 90% din voturile Partidului Social Democrat. (În Bucureşti, PSD – n.r.) avea înainte de a intra în campanie 34%”, a spus Ciolacu.

