Semifinale UEFA Champions League: Manchester City și Real Madrid, festival de goluri. VIDEO

Manchester City și Real Madrid au produs un adevărat spectacol fotbalistic în turul semifinalelor UEFA Champions League, seara trecută.

City s-a impus cu 4 – 3, după un meci în care a condus-o de mai multe ori pe Real la două goluri diferență.

Au marcat: De Bruyne ‘2, Gabriel Jesus ’11, Foden ’53, Silva ’74 / Benzema ’33, ’82 (p), Vinicius ’55.

Trupa din Madrid s-a dovedit însă greu de răpus și păstrează șanse pentru calificarea în finala celei mai importante competiții intercluburi din Europa, după partida tur.

Anceloti, după partida tur din semifinalele UEFA Champions League

Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid, a declarat că eşecul îi lasă în viaţă pentru returul de pe Bernabeu.

„Am început meciul foarte prost, am fost prea moi. Am primit două goluri şi acolo echipa a arătat ce a arătat în ultima vreme. Am reacţionat foarte bine de acolo. Am stat în joc până la final, ne-am chinuit, dar aprecierea jocului este simplă: trebuie să ne apărăm mai bine. Am fost foarte buni cu mingea, am avut ocazii, dar într-un meci care merge de la un gol la altul trebuie să aperi mai bine, asta e foarte important. Este o înfrângere care ne lasă în viaţă pentru returul de pe Bernabeu. Cred că suntem capabili să le creăm probleme la retur. Karim (Benzema) a jucat un meci extraordinar dar o face tot timpul. Are personalitate să transforme astfel de penaltiuri, a fost foarte spectaculos să încerci asta la momentul acela”, a declarat Ancelotti.

Real Madrid deține cele mai multe trofee UEFA Champions League / Cupa Campionilor, 13.

De cealaltă parte, Cetățenii dețin doar o Cupa Cupelor, cucerită în anii ’70, dar a pierdut finala Champions League de anul trecut, la limită, 0 – 1, cu Chelsea, formația londoneză fiind eliminată în sferturile acestui sezon chiar de Real Madrid.

În cealaltă semifinală, FC Liverpool dă piept cu revelația competiției, Villareal, în această seară.

