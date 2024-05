Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, au sărbătorit recent 20 de ani de relație, marcând acest moment special într-un mod semnificativ. Cuplul, cunoscut pentru stabilitatea lor în showbiz-ul românesc, s-a căsătorit în 2012 și au împreună doi copii, Vlad și Lia. Radu Dragomir mai are un fiu, Barbu, dintr-o căsnicie anterioară.

Pentru a celebra acest reper important, Dana Rogoz și Radu Dragomir au ales să meargă la film împreună cu copiii lor. Actrița a împărtășit cu fanii acest moment de bucurie și reflecție, subliniind câteva dintre realizările și momentele memorabile pe care le-au trăit împreună de-a lungul anilor. Mesajul emoționant transmis de Dana evidențiază puterea și frumusețea relației lor, care a rezistat testului timpului.

“În caz că vă întrebați ce e cu lumânările acelea, aflați că azi Radu și cu mine am împlinit 20 de ani de relație!

După acești 20 de ani avem 2 copii minunați, o casă de la 1900 pe care am renovat-o cu greu, o alta în Viscri pe care am salvat-o de la prăbușire, avem o „căsuță pe roți” cu care am campat în cele mai inedite locuri, avem filmele la care am lucrat împreună și la care ținem enorm, avem zeci de călătorii în toată lumea asta, dar și multe alte visuri împreună. Și nu mai vorbesc câte amintiri superbe! La mulți ani nouă!

P.S. Am sărbătorit cu o ieșire la film în 4, iar apoi ne-am chinuit să infigem cele 2 lumânări într-o înghețată, în oraș. Noroc că oamenii sunt săritori în astfel de situații și ne-au ajutat cu aceste fotografii drăguțe, real impresionați de așa o aniversare”, a fost mesajul transmis de Dana Rogoz, pe pagina ei de Instagram.

Dana Rogoz este o actriță și prezentatoare TV din România, cunoscută pentru versatilitatea și carisma sa. Născută pe 26 septembrie 1985, ea și-a început cariera în lumea divertismentului încă din copilărie, devenind faimoasă datorită rolului său în emisiunea pentru copii “Abracadabra”. Ulterior, Dana Rogoz și-a consolidat cariera în televiziune și film, participând la numeroase proiecte de succes. Pe lângă activitatea sa artistică, Dana este și o influentă bloggeriță, împărtășind cu fanii săi experiențe din viața personală, sfaturi de modă, frumusețe și parenting. Viața sa de familie, în special relația cu soțul său Radu Dragomir și cei doi copii ai lor, este adesea subiect de inspirație pe platformele de socializare. Dana Rogoz este apreciată pentru naturalețea și autenticitatea sa, reușind să-și păstreze relevanța în peisajul media românesc.

