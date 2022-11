Politică cu parul: o ședință a Consiliului Local Făgăraș a degenerat într-o bătaie și un scandal ca în „filmele western”

O ședință a Consiliului Local din Făgăraș, de marți seara, a degenerat într-o dispută verbală și fizică, practic o bătaie și un scandal, după ce primarul Gheorghe Sucaciu, proaspăt membru PSD din vară, și-a chemat susținătorii, în numar de aproximativ 50, pentru a-i agresa pe consilierii din opoziție cu scopul de a-i forța să voteze așa cum își dorea acesta.

PNL Brașov îl face responsabil moral pe primarul Făgărașului, Gheorghe Sucaciu, de violentele verbale si fizice de marți din Consiliul Local Făgăraș. Sucaciu este, din această vară, membru PSD.

Potrivit unui comunicat al liberalilor, patru consilieri au ajuns la spital după o ședință a Consiliului Local Făgăraș, un lucru de neimaginat într-o localitate civilizată. „Toți cei patru oameni au fost agresați verbal și bruscați de susținători ai primarului Sucaciu”, scriu cei de la bizbrașov.ro.

„Acesta îndemna încă de dimineață făgărășenii să vină la Casa de Cultură în număr mare, în locul în care convocase consilierii in ședință. A făcut asta din dorința de a-i forța pe consilieri să voteze după cum vrea el. Ba mai mult decât atât, primarul Sucaciu a amplasat panouri ale <rușinii> în oraș prin intermediul cărora a încercat să inducă o stare de tensiune în comunitate. Cu toate acestea, majoritatea consilierilor locali au ales sa voteze în folosul locuitorilor, nefiind parte a mașinăriei de vot aflată la discreția primarului Sucaciu. Aceștia au ales legalitatea, în defavoarea populismului deșănțat și pentru asta și-au atras ura primarului municipiului Făgăras.

Niciodată, în ultimii 30 de ani, nu s-a întâmplat să intervină Poliția în ședința Consiliului Local Făgăraș. Niciodată un primar nu și-a chemat susținătorii ca într-o galerie de fotbal pentru a urla, pentru a face presiuni și pentru a intimida consilierii. Niciodată, nimeni nu a folosit violența fizică sau verbală pentru a determina consilierii să voteze cum dorește primarul sau oricine altcineva. Niciodată nu a fost bruscată o femeie care deține un mandat de reprezentare în Legislativul orașului. Niciodată nu a fost bruscat un consilier care este preot în viața de zi cu zi. Părintele Klein, doamna Polmolea, consilierii Ludu și Cupu au ajuns la urgențe. La orele 23, primii doi erau încă sub observație medicală. Menționăm că cei patru fac parte din trei formațiuni politice diferite”, se arată în comunicatul liberalilor.

PNL Făgăraș deplânge situația la care s-a ajuns. Gestul simpatizanților primarului Sucaciu, încurajați de acesta inclusiv pe rețelele de socializare, descalifică pe toți cei care inițiază și susțin asemenea apucături grobiene.

Prin Legea Administrației, primarul e obligat să vegheze la ordine și liniște publică și să asigure ordinea in ședințele pe care le convoacă. Sucaciu Gheorghe a făcut însă contrariul, a convocat ședința de Consiliu Local în Casa de Cultură, nu a asigurat protecția aleșilor locali, a ales să instige și este autorul moral al violențelor verbale și fizice.

„Ne delimităm categoric de aceste practici și îi încurajăm pe consilieri, indiferent de apartenența politică, să creadă în libertatea de exprimare, să își exercite liber dreptul de vot și să respecte toate drepturile și libertățile atât de greu câștigate de poporul român”, conchid liberalii.

Consilierii locali Corina Polmolea, preotul Johannes Klein, Lucian Cupu și Marius Ludu au fost bătuți de oamenii atrași la ședință de primar, în jur de 50 de oameni.

Injuriile au curs timp îndelungat la adresa consilierilor locali Lucian Cupu, Cristina Paicu și a preotului Johaness Klein. S-au auzit cele mai dure invective de la unii participanți. Când s-a ajuns la bătaie, a fost solicitată intervenția polițiștilor și jandarmilor pentru a fi salvați consilierii locali din opoziție de indivizii violenți. Nu s-a ținut cont de nimic, ci doar de răzbunare. Cu toate acestea, deși ședința de plen a fost declarată închisă, primarul a continuat discuțiile cu persoanele violente și incitate din sală, încurajându-le prin declarațiile lui să denigreze și să arunce cuvinte grele la adresa consilierilor locali. S-a implicat și consiliera primarului, care punând mâna pe microfon, a instigat la violență, adresând cuvinte grele președintelui de ședință, Lucian Cupu, și preotului Johannes Klein. Ședința a fost transmisă online, prin servicii plătite de la bugetul local pentru ședințele de plen. Conform legislației în vigoare, primarul, cel care a convocat ședința, avea obligația să asigure siguranța participanților și în special a consilierilor locali, dar acesta n-a făcut-o, potrivit monitorfg.ro.

„ Vrea să votăm la comandă “

Mobilul scandalului creat de primar au fost două proiecte de hotărâre finanțate la programul ,,Bugetare participativă“.

Acel program finanțat de la bugetul local prin care s-a înființat un spațiu de relaxare pentru vârstnici în buza cimitirului. Fără respect, i-a trimis pe bunicii Făgărașului să se relaxeze privind la crucile din cimitir. Acum scandalizează cu alte două poiecte. ,, Suntem convocați de foarte multe ori pentru aceleași proiecte, deși le-am respins. Am cerut documente justificative de la primar, dar nu le-am primit. S-au cheltuit deja bani, mai mulți decât erau în bugetul alocat pentru fântâna arteziană de la casa de cultură și amenajarea terasei Litoral, dar nu s-a făcut nimic. Am aprobat proiectele în 2020, am votat și o prelungire, dar tot nu s-a făcut nimic. Vrea să votăm la comandă, să-și acopere ilegalitățile. Totul a degenerat“ au spus consilierii locali.

