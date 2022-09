Eduard Grosu îmbracă „tricolorul” la Făgăraș, în a treia etapă a Turului României, și este lider general

Etapa a III-a a Turului României a ajuns vineri, 9 septembrie, la Făgăraș, și a avut un mare câștigător, pe românul Eduard Grosu care a îmbrăcat „tricolorul” României, fiind câștigător al tricourilor roșu, galben și albastru din competiție.

Astăzi, înainte de start, caravana ciclistă a păstrat un moment de reculegere în memoria Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, care, alături de Regele MIhai I al României, ambii descendenți ai Reginei Victoria, au fost legați întreaga viață prin afecțiune, admirație și prietenie.

Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei Române a avut în Regina Elisabeta a II-a, de-a lungul întregii vieți, un inegalabil sprijin, model de cârmuire regală și curaj, un far luminos. Regina Elisabeta a fost mereu prezentă în viața Familiei Regale Române și a păstrat o neîntreruptă legătură de familie.

Eduard-Michael Grosu (Drone Hopper Androni Giocattoli) a câştigat etapa a treia a Turului ciclist al României, desfăşurată vineri între Târgu Mureş şi Făgăraş, iar acest succes i-a adus rutierului român din nou tricoul de lider, cel galben, în clasamentul general.

Edi Grosu a preluat şi tricoul roşu, de cel mai combativ ciclist al Turului. El deţine şi tricoul albastru, al celui mai bun ciclist român din competiție.

Tricoul verde, pentru cel mai bun căţărător, este purtat în continuare de irlandezul McGeough (Wildlife Generation).

Tricoul alb, pentru cel mai bun tânăr rutier (U23), îi aparţine germanului Mika Heming (ATT Investments), transmite Agerpres.

Un moment inedit s-a petrecut înainte de finiș când președintele Federației Române de Ciclism, Alex Ciocan, a pus mâna pe o mătură și a curățat șoseaua de acolo de covorul de frunze ce se așezase în așteptarea competitorilor, dar și pentru ca Eurosport să nu vadă că e toamnă în România.

Semn că pasiunea și dorința ca evenimentul să fie o reușită au fost credința sinceră a celor de la Federația Română de Ciclism.

Edi Grosu este brașovean, dar de lângă Făgăraș, de la Zărnești, fiind obișnuit cu traseele din zonă, ceea ce l-a făcut să fie foarte apreciat de publicul adunat să-i aclame pe cei sosiți la finiș.

Sâmbătă va avea loc etapa a patra, între Cristian şi Curtea de Argeş (209 km).

Organizatorii se gândeau în seara și noaptea dinaintea etapei dacă se va ajunge la Curtea de Argeș sau cursa se va opri la Bâlea Lac pentru că vremea se anunță foarte rea pentru sâmbătă. Pe traseul inițial, pe Transfăgărășan, e posibil să fie ploaie mocănească sau chiar grindină, ceea ce ar face imposibil ca cicliștii să ajungă în condiții optime și nevătămați la finișul stabilit inițial, la Curtea de Argeș.

SÂMBĂTĂ, 10.09.2022

Etapa 4, start ora 11.00, finish ora 16.30

Cristian – Curtea de Argeș, Curtea Domnească, 209 km

Cristian – Vulcan – Zărnești – Poiana Mărului – Șinca Nouă – Șercăița – Sebeș (Jud. Brașov) – Recea – Drăguș – Victoria – Arpașu de Sus – Cârțișoara – Transfăgărășan – Bâlea Lac – Albeștii de Argeș – Valea Uleiului – Curtea de Argeș, Curtea Domnească.

DUMINICĂ, 11.09.2022

Etapa 5, start or 11.00, finish ora 14.00

Circuit București, Șos.Pavel D. Kiseleff, 96 km

Rond Kiseleff Bd. Regele Mihai I (Șos. Pavel D. Kiseleff) – Arcul de Triumf – Piața Presei Libere – Arcul de Triumf – Bd. Mareșal Constantin Prezan – Piața Charles de Gaulle – Bd. Aviatorilor – Piața Victoriei – Bd. Regele Mihai I (Șos. Pavel D. Kiseleff), informează organizatorii.

Turul României 2022 are loc în perioada 6-11 septembrie și se desfășoară pe un traseu de

aproximativ 850 km de la Satu-Mare la București, trecând prin Bistrița, Târgu-Mureș, Făgăraș și

Curtea de Argeș. Devenind un veritabil ambasador al țării, traseul Micii Bucle este construit astfel

încât să pună în lumină importante zone turistice din România. Anul acesta, plutonul va traversa

zone emblematice precum Țara Lăpușului în Maramureș, Colinele Transilvaniei și cel mai spectaculos drum din țară – Transfăgărășan.

Diversitatea peisajelor românești, o multitudine de obiceiuri, tradiții și comunități, precum și

frumusețea locurilor traversate vor fi promovate, în premieră pentru ciclismul românesc, în 50 de

țări, prin intermediul unor rezumate zilnice transmise de Eurosport. Pe plan local, Turul este

transmis în direct și integral pe canalul TV Sport Extra, precum și online, pe site-ul

www.turulromaniei.ro și pe paginile de Facebook Tour of Romania și Auchan. De asemenea,

retrospectiva fiecărei etape va fi transmisă zilnic, în perioada competiției, pe TVR 1. Materiale video și știri din timpul competiției vor fi disponibile zilnic pe Eurosport.ro și pe pagina de Facebook Eurosport România, iar rezumatele etapelor vor putea fi urmărite la cerere și pe aplicația Eurosport Player.



Premii totale în valoare de peste 26.000 euro pentru cicliști



Cei peste 130 de cicliști profesioniști din țări precum precum Spania, Columbia, China, Irlanda,

Polonia, Cehia, Italia, Austria, Germania, Olanda, Noua Zeelandă, SUA sau Bulgaria vor concura atât pentru puncte UCI, cât și pentru premiile în valoare totală de peste 26.000 de euro, acordate atât celor care punctează în clasamente, cât și celor care trec primii linia de sosire. De asemenea, la finalul fiecărei etape, liderii clasamentelor vor primi tricouri distinctive pe care să le poarte în etapa următoare, după cum urmează:



● Tricoul galben – Lider în Clasamentul General

● Tricoul roșu – Lider în Clasamentul pe Puncte

● Tricoul Verde – Lider în Clasamentul Cățărătorilor

● Tricoul Alb – Lider în Clasamentul Tinerilor (Sub 23 de ani)



Se vor acorda și tricouri trofeu:

● Tricoul albastru – Lider în Clasamentul Românilor (va fi purtat în competiție)

● Tricoul Gri – Lider în clasamentul pe echipe (se acordă la finalul ultimei etape).



Turul României lansează o campanie fară precedent de mobilizare a suporterilor ciclismului

Având în vedere expunerea internațională de care se bucură anul acesta competiția, Federația

Română de Ciclism lansează o provocare comunităților de pe traseul Turului României. Aceștia au

șansa de a se pune pe harta turismului internațional, dacă ies pe traseu să-i încurajeze pe cicliști prin momente inedite, demne de surprins de către echipele foto-video care documentează Turul.



Liderii grupurilor de inițiativă sunt rugați să-și anunțe intențiile cu cel puțin o zi înainte de trecerea

Turului, la adresa de e-mail [email protected], astfel încât să fie avertizată atât caravana

premergătoare, care poate lăsa recuzită de încurajare, cât și echipele foto-video care să surprindă

momentul. La finalul turului, fanii de pe pagina de facebook Tour of Romania vor putea vota cel mai frumos eveniment de încurajare.

Turul României 2022 este organizat de Federația Română de Ciclism, în parteneriat cu Ministerul

Turismului și Auchan Retail România.

Sponsori tricouri distinctive: Alpro – Tricoul galben, Mandy – Tricoul verde, M&M – Tricoul alb,

Orange – Tricoul albastru, Auchan – Tricoul roșu, Federația Română de Ciclism – Tricoul Gri.

Sponsori Eveniment: LaDorna Lactate, Home Garden, Pedigree, Dr. Oetker – Guseppe, Albalact –

Zuzu Fit, Pepsi Max, Colgate, Ariel, Elit, Hochland, Biciclete Ozaktac, Olympus, Meda, Help Net,

Tissot, Albiniprassa, Joy2Wander, Tissot, Albini Prassa.

Partener mobilitate: Petrom

Apa oficială: Dorna

Partener tehnic: Bellotto

Partener auto: Porsche Inter Auto

Vestimentație asigurată de Nympha.

Parteneri instituționali: Primăriile Satu Mare, Bistrița, Târgu Mureș, Făgăraș, Cristian, Curtea de

Argeș.

Partener media: Eurosport1, Eurosport2, Sport Extra, Tvr1, Tvr2, Radio Guerilla.

Parteneri media: Argeșul Online, Jurnal de Argeș, TimpOnline.ro, ObservatorBN.ro, Ziarul Răsunetul,

Radio Târgu Mureș, Informația Zilei, Satu Mare Online, Satu Mare News, Sportul Sătmărean.

Despre Turul României

Originile Turului României datează de la începutul secolului trecut când, inspirată de Turul Franței,

publicația „Revista Automobilă” a organizat, în august 1910, Circuitul Munteniei, pe ruta București-Sinaia-Târgoviște-București. Odată cu venirea Primului Război Mondial, competiția s-a oprit. În 1934, ziarul „Sportul Zilnic” a organizat prima competiție ciclistă națională – Turului României, supranumit și „Mica Buclă”, pe o distanță de 1026 de kilometri, împărțiți în 7 etape. Pentru că a fost organizată cu pauze – cea mai notabilă de 10 ani, între 1936-1946 – competiția a ajuns de-abia la ediția 55, deși au trecut 88 de ani de la lansare. Ediția a 45-a (din 2008) a fost prima ediție care a figurat în calendarul Federației Internaționale de Ciclism.

Începând cu 2019, competiția este organizată în parteneriat cu Auchan România și este co-finanțată de Ministerul Sportului, Auchan și partenerii Auchan. Ediția din acest an se va desfășura în perioada 6-11 septembrie. În cadrul competiției, sportivii vor lupta pentru tricoul galben (liderul clasamentului general), tricoul roșu (liderul în clasamentul pe puncte), tricoul verde (King of the Mountain), tricoul alb (cel mai bun U23) și tricoul albastru (cel mai bun român). Mai multe informații despre Turul României 2022 sunt disponibile pe www.turulromaniei.ro.

