Zele-Vogue a biruit Congresul american

În timp ce europenilor li se impune un “frig asumat,” în plină “încălzire globală,” Zele-Vogue trage o vizită, descrisă drept “istorică,” în SUA, etalând pulovărul de front și sfidând codul vestimentar din Congres. Pe lângă armament performant, a mai cerut o dotă de 50 de miliarde de dolari, ca să aibă oligarhii buni bănuți de coșniță.

Urmărind discursul președintelui Ucrainei, am remarcat cinismul congresman-ilor, aplauzele lor prelungi, bucuria comisioanele grase de la industria de armament, citindu-li-se pe fețe.

Glorie Ucrainei sau slavă poporului luptător se traduce simplu: Europa e îngenunchiată de sancțiuni, de prețurile energiei și de creditele tot mai scumpe. Cum să nu fie atâta evlavie? Războiul e departe de SUA. Poporul american se bucură de un dolar puternic și de o economie care duduie. Marii producători din Europa se pregătesc să reloce peste Ocean o serie de uzine. Nu că prinde bine outfit-ul prezidențial?

Tunurile oligarhilor ucraineni nu se văd pe Capitoliu

Nici gând ca presa mainstream să observe tunurile imobiliare ale oligarhilor ucrainieni sau cozile făcute de ei la ultimele modele de limuzine de lux. S-a instituit un embargo total asupra mecanismelor de spălare a banilor, dăruiți cu atâta gentilețe de americani.

Soția lui Zele a făcut cumpărături de 5.000 de dolari, într-un singur magazin, dar asta nu e o știre. Neînfricatul și dârzul luptător își joacă bine rolul. PR-ul e exemplar. Se vede că e asistat de mari specialiști. Banii se învârt ca titirezii.

Asta se întâmplă în timp ce lumea e tot mai divizată.

Desen de Ștefan Popa Popa’S

“Omenirea se împarte în două grupuri distincte. Pe de o parte, democrațiile occidentale se unesc în jurul Statelor Unite și cele nedemocratice, în spatele Chinei și Rusiei. Din populația de 1.200.000.000 a democrațiilor liberale, 87% au o părere proastă despre Rusia și 75% despre China.

Pe de altă parte, dintre cei 6,3 miliarde de oameni, care trăiesc în regimurile nedemocratice, în principal în Eurasia continentală, Orientul Mijlociu și vestul Africii, 70 % apreciază China și 66 % – Rusia”, afirmă ultimul raport al UK in a Changing World, o publicație a King’s College din Londra.

Patru miliarde de oameni gândesc diferit ca lumea civilizată

Mai pe scurt, patru miliarde de locuitori ai planetei apreciază Rusia și China și sub un miliard SUA. Așa zice studiul efectuat de britanici în 134 de țări de pe glob. Acum depinde din ce unghi de vedere privești raportul de cercetare.

Discursul lui Zelenski, rostit într-o engleză sacadată de pe o serie de bilețele, a avut unica rațiune: copleșirea cu laude a politicienilor americani, care au dat, nu au luat. Mesajul său a prins. “Your money is not charity,” (banii voștri nu sunt de milă n.a.), a apreciat Zelenski. “It’s an investment” (sunt o investiție). Make war, not love. Se schimbă paradigma lumii. Armistițiul stă cu șobolanii prin subsolurile Capitoliului. Ideea e clară. Mergem înainte și finanțăm războiul.

Zele-Vogue va primi rachete Patriot și promisiuni de mulți bani. Niciun cuvânt despre pace.

Lecturând presa americană, în cursul dimineții de ieri, aveam senzația că retrăiesc atmosfera din casa lui Ștefan Gheorghidiu din romanul lui Camil Petrescu: “Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război.” Așa mi-am amintit de investiția păguboasă a unchiului Nae, fratele lui Ștefan, în fabrica de lumânări, dusă la faliment, când fiul acestuia se îmbolnăvește de tuberculoză. Cine e noua Elă din povestea frontului de azi? Cum cine? Fata morgana războiului. Cel mai bun titlu a avut CNN, care titra: “Vizita lui Zelenski la Washington marchează o victorie în războiul de PR cu Putin.”

Duduie industria de armament americană

E clar, urmează un an de coșmar. Luptele se vor amplifica. În cursa înarmărilor, vor apărea noi jucători. Industriașii americani își suflă-n pumni. Caută să deschidă noi fabrici. Dacă stăm și corelăm vizita „istorică” din SUA, cu vizita lui Putin în Bielorusia, pentru pregătirea cantonării a încă 200.000 de soldați ruși, avem tabloul complet al intensificării războiului. Cum să nu le dai dreptate conspiraționiștilor, care tot flutură teoria unei înțelegeri secrete ruso-americane pentru “resetarea” lumii? Eu nu cred. Simple povești.

Noi românii avem un parteneriat strategic. Măcar de ar reloca o serie de uzine de armament și la noi, ca să simtă și PIB-ul nostru căldura din palmele oficialililor americani, toți un rânjet, cu gândul la banii parandărăt. Acolo nu există anticorupție. Legea lobby-ului, interzisă la noi de ambasade, protejează șpăgile. „They make America Great Again,” în timp ce europarlamentarii reclamă frigul din clădirile de la Bruxelles. „C’est la vie” ar zice pribeagul din Cartierul latin, când plătește dublu consumația, față de anul trecut. Suntem în război. Emoțiile ne sufocă simțurile. Nu mai avem timp de contemplări. Planeta e în foc, nu doar din cauza ”încălzirii globale.”

P.S. Prin anii ’90, am întârziat douăzeci de minute la o întâlnire din Capitoliu cu Bart Gurdon (congresman democrat). Am fost certat de două ori, odată pentru că nu am ajuns la timp, a doua oară că nu am avut haină. Douăzeci de minute m-a săpunit că l-am jignit.

Cozmin Gușă

Analist politic

“Tare mi-e teamă că ce s-a întâmplat azi-noapte în SUA ne vestește că vom experimenta în 2023 cel mai cumplit an al existenței noastre. Șocant a fost să văd cum unanimitatea congresmenilor americani au aprobat prin aplauze așa-ceva, cu naivitatea/prostia/inconștiența unor copii ce organizează un foc de tabără în pivniță, fiind siguri că nu va lua foc și casa …”, a scris Cozmin Gușă în editorialul de ieri de pe Solidnews.ro

