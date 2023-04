Maria Dragomiroiu la „Rețeaua de Idoli”:

Invitata Irinei Păcurariu la „Rețeaua de Idoli”, în ediția de luni, 17 aprilie, de la ora 21:00, la TVR 2, se numără printre cele mai cunoscute prezențe artistice din România. Carismatică şi cu o voce inconfundabilă, interpreta de muzică populară Maria Dragomiroiu a încântat multe generații de iubitori ai folclorului românesc.



Cu un timbru deosebit și un amplu registru vocal, dar și posesoare a unei tehnici excelente, de solistă de muzică clasică, despre Maria Dragomiroiu s-a spus că este interpreta cu voce de aur.







„Sunt fericită că m-ai invitat la Rețeaua de Idoli. Pentru mine Televiziunea Română a fost rampa de lansare. Ea m-a făcut ceea ce sunt acum, bineînțeles prin oamenii care au avut încredere în mine. Și îi mulțumesc de câte ori am ocazia”, spune Maria Dragomiroiu.



„Ce făceați în 1979?”, întreabă Irina Păcurariu în deschiderea ediției speciale „Rețeaua de Idoli”, din a doua zi de Paște.

„În 1979… a fost prima mea apariție serioasă, când am întors fața spre lume prin Televiziunea Română, în cadrul programului de Revelion”, își amintește artista.

„Și tot în 1979 se lansa o producție care s-a filmat în încăperea în care ne aflăm noi acum. Suntem în Apartamentul Imperial, de la Grand Hotel Bucharest, locul în care a cântat la pian Richard Clayderman, a fost cazat cântărețul de operă Luciano Pavarotti, când a venit în România și s-a filmat Nea Mărin Miliardar”, explică realizatoarea TVR locul ales pentru interviu, surpriza făcută la mulți ani de la debutul în televiziune al Mariei Dragomiroiu.

„Imi amintesc că în 1979, când se filma pentru Revelion, doamna Florentina Satmari m-a pus să merg spre platoul de filmare pe o traversă. Orchestra era în față și mergeam pe covor, venind dinspre culise. Așa am intrat eu în sufletul oamenilor. Apoi, pe unde cântam oamenii îmi spuneau: „Vă știu de când eram mic”. Îi intrebam: „Ce vârstă aveți?”. Apoi, realizam că eram de-o seamă. Și răspundeam: „Am pornit de mică și m-ați reținut”.



Comparată, mai ales la începutul carierei, cu Maria Tănase, atât de cunoscuta doamnă a cântecului popular românesc, Maria Dragomiroiu a depus un efort uriaș pentru a deveni una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de muzică populară din țara noastră.

La numai 16 ani, a urcat pe scena Cenaclului Flacăra, cu faimoasa melodie „Mărie, Mărie”. Marele folclorist Harry Brauner a fost cel care a prezentat-o lui Adrian Păunescu şi tot el a îndrumat-o spre Festivalul de Folclor „Maria Tănase”, de la Craiova, unde a primit Premiul de Popularitate. Ca pentru oricare artist debutant, participarea la spectacolele Cenaclului Flacăra însemnau o deschidere importantă spre marele public.



„Adrian Păunescu mi-a oferit la Sala Palatului premiul Cenaclului și al Revistei Flacăra pentru Păstrarea purității folclorului. Diplomă pe care o țin la loc de cinste în casa mea. El a fost omul care mi-a întins o mână și care mi-a spus, când toată lumea mă compara cu Maria Tănase, că sunt o Mărie cu altă pălărie. Că aduc altceva, este alt suflu. Am timbrul Mariei Tănase, dar sunt altceva. M-a ajutat să muncesc, să lupt și să nu mă las. Pentru că am avut destule piedici în viață, ca fiecare”, își amintește Maria Dragomiroiu în interviul oferit „Rețelei de Idoli” de luni, 17 aprilie, la TVR 2.



Cu o carieră impresionantă, în 2004, Președintele României, Ion Iliescu, i-a conferit artistei Maria Dragomiroiu Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria D – „Arta Spectacolului”, „în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului”.



În 2019, Maria Dragomiroiu devenea „Cetățean de onoare al Municipiului București”.



„Lumea mă recunoaște pe stradă și asta nu este ușor de dus. Este foarte frumos, dar ește și obositor pentru că tot timpul trebuie să fii perfect. Mă fardez singură de când mă știu, pentru că îmi cunosc defectele și știu ce să scot în evidență. Mi-a plăcut întotdeauna fotografia și simt lumina. Tot timpul îmi spun colegii: „Uite ce poze frumoase ai făcut în parc…”. Fac selfie-uri multe, dar dacă fac 150, aleg doar cinci. Când ies din casă sunt aranjată. Mi-e drag să mă întâlnesc cu oamenii, să mă salut. Mi-s dragi cel mai mult oamenii simplii dintre care am plecat de la țară”.



Viaţa Mariei Dragomiroiu s-a împărţit între concerte, turnee şi familie – interpreta având o fiică şi un fiu. Iubeşte muzica, îi place să le cânte oamenilor, dar dorul de copii a însoţit-o mereu.



„Irina Păcurariu: Ce fel de bunică sunteți?

Maria Dragomiroiu: Eu sunt Nana și pentru nepoți și pentru copii. Iubesc la nebunie copiii și mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dăruit copiii și nepoții. E frumos când sunt mulți acasă. Le-am făcut casa aproape, la câteva străzi. Mergem pe jos de la unii la alții.

Irina Păcurariu: Sunteți bunică de patru nepoți…

Maria Dragomiroiu: Da și am emoții anul acesta pentru că Ilinca, cea mai mare nepoată, fata Ilenei, trebuie să intre la facultate și vrea să se facă pilot. Nu știu de unde a răsărit această dorință a ei, că nimeni din familie nici nu a pomenit așa ceva. Nu mi-a plăcut să urc în avion”, spune Maria Dragomiroiu în ediția din 17 aprilie, de la ora 21:00, a „Rețelei de Idoli”, la TVR 2.