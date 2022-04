VIDEO: Poliția israeliană a ucis un atacator palestinian care a împușcat 2 persoane

Un palestinian care a ucis două persoane într-un bar din Tel Aviv a fost împușcat mortal de forțele de securitate israeliene, după ce autoritățile l-au căutat ore întregi prin oraș.

Ceea ce a început ca un schimb de focuri ucigaș într-un bar din Tel Aviv s-a încheiat cu împușcarea și uciderea atacatorului de către poliția israeliană vineri dimineața, după o vânătoare care a durat ore întregi.

Reprezentanții poliției spun că l-au găsit pe bărbat ascuns lângă o moschee din Jaffa, la sud de Tel Aviv.

Ei au declarat că atacatorul, identificat ca fiind un palestinian din Cisiordania, a fost ucis în timpul unui schimb de focuri.

La începutul weekendului în Israel, atacatorul a intrat într-un pub de pe o stradă principală aglomerată din Tel Aviv și a deschis focul înainte de a fugi.

Un martor a descris cum s-a desfășurat noaptea sa.

„Am văzut o grămadă de oameni alergând și am auzit zgomote puternice, așa că am fugit în direcția asta”.

Poliția și echipele de intervenție s-au adunat la locul atacului, spunându-le locuitorilor să rămână în casă în timp ce îl căutau pe atacator.

Mai multe persoane care au fost grav rănite au fost trimise la spitalul Ichilov din apropiere.

Autoritățile de acolo spun că un bărbat a fost împușcat în spate.

„Am văzut fereastra spărgându-se, deodată oamenii au început să alerge și am simțit dureri de spate. Nu știam că sunt rănit, doar mergeam și apoi am simțit mult sânge. Am văzut sânge”.

Gruparea islamistă palestiniană Hamas a lăudat atacul de joi, deși nu a revendicat imediat comiterea acestuia.

Atacul din bar a fost cel mai recent dintr-o serie de atacuri mortale pe străzi care s-au soldat cu mai mulți morți în ultima lună.

