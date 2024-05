Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, promitea o scăderea considerabilă a facturilor la gaze și energie electrică de la 1 aprilie, lucru care de altfel nu s-a întâmplat. Dimpotrivă, Hidroelectrica care avea cele mai mici facturi la energie și-a anunțat clienții că urmează noi majorări.

Potrivit noii oferte de la Hidroelectrica, care este valabilă 12 luni, tarifele sunt mai mari decât cele precedente.

„Stimate Client, în conformitate cu prevederile contractuale din contractul de furnizare, vă ȋnaintăm propunerea de modificare a condițiilor comerciale prevăzute ȋn Anexa nr. 2 la contract. Față de aceste noi condiții comerciale, vă puteți exprima acordul sau dezacordul ȋn conformitate cu indicațiile din notificarea ataşată. Ȋn situația ȋn care vă veți exprima acordul față de aceste condiții comerciale, contractul de furnizare se va prelungi cu 12 luni, perioadă ȋn care se vor aplica noile tarife aferente energiei active” este mesajul primit de clienți.

Astfel, clienții Hidroelectrica vor plăti pentru un kw tariful de 0,9 lei, cu aproape 10 bani mai mult decât până acum. La acest tarif se aplică plafonarea impusă de Guvern, de 0,68 de lei/kwh pentru un consum cuprins între 0 și 100 kwh/lună și 0,80 lei/kwh (TVA inclus) pentru clienții casnici al căror consum lunar este cuprins între 100,01 și 255 kwh.

Ministrul Energiei laudă facturile mici la gaze și energie

Ministrul Sebastian Burduja consideră că plafonarea la gaze și electricitate a făcut ca românii să plătească facturi mici la gaze și energie electrică, contrar a ceea ce văd românii pe facturi.

„Facturile sunt plafonate. Noi am păstrat schema de plafonare-compensare, ba chiar pe mandatul meu, acum o lună de zile, am optimizat-o (…). Am luat în calcul faptul că pe piața liberă prețurile au scăzut și deja românii ar trebui să simtă efectele, dacă nu acum, de luna viitoare, pentru niște scăderi. La gaze cu siguranță vor vedea o reducere în factură în jur de 10%. La energie electrică, mai ales românii care au un consum de peste 300 kWh pe lună vor vedea, de asemenea, o reducere, vedem procentul. Cei care au un consum mic, de sub 100 de kWh, deci ei au prețul acela de 0,68 de lei kWh, probabil nu vor resimți o scădere a facturilor, pentru că, chiar și scăzute, prețurile pe piața liberă tot sunt mai mari decât acest plafon de 0,68 de lei pe care România l-a aplicat din criza energetică”, a spus Sebastian Burduja.

Critici dure pentru Guvern de la trei experți internaționali

Intervenția statului în stabilirea prețurilor la energie nu mai are nicio justificare, cred trei experți internaționali prezenți la conferința „Romanian Energy Market Conference. Securitatea aprovizionarii cu gaze în etapa post-plafonare a prețului”, organizată de Asociația Energia Inteligentă. Ei au criticat amestecul în piață și au argumentat că măsura plafonarii este plătită, indirect, de toți cetățenii, prin taxe și scumpiri la raft. Piața trebuie lăsată să funcționeze liber, pentru că ea se autoreglează și oferă prețuri competitive, au spus specialiștii.

„Nu vedem nicio justificare pentru a continua reglementarea pieței. Acest lucru nu va duce la nimic bun. Sperăm că aceste măsuri vor fi stopate sau suspendate”, a spus Doug Wood, Gas Committee Chair, Energy Traders Europe.

„Unii consumatori își permiteau să plătească prețuri mari în perioada de criză. Sprijnul ar trebui acordat doar celor vulnerabili. În caz contrar, reglementarea are un efect de bumerang și aduce taxe mai mari. Este fix ce se întâmplă acum, în România sau în alte țări. Plafonarea nu e un cadou picat din cer. Noi, plătitorii de taxe, suntem cei care trebuie să plătim.

Amestecul statului distorsionează piața. În loc să-i dai voie să funcționeze liber, te trezești cu un mozaic uriaș de probleme. Economistul Friedrich Hayek spunea că e un non sens absolut să te gândești că o persoană din Guvern poate ști tot ce se întâmplă în piață. Piața – da. Piața răspunde natural în fața provocărilor care apar”, a explicat Aura Săbăduș, senior expert în cadrul companiei de consultanță ICIS Londra.

