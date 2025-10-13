SUA și China deschid un nou front în războiul comercial: taxele portuare amenință comerțul global

Războiul comercial dintre Statele Unite și China intră într-o nouă fază tensionată. Începând de marți, ambele țări vor impune noi taxe portuare asupra navelor comerciale ale celeilalte părți, o decizie care ar putea crește costurile pentru consumatori americani, dar și reduce semnificativ importurile din Asia.

Conflictul economic, care a început cu majorări de tarife în februarie, s-a extins acum în sectoare care până de curând erau ferite de asemenea tensiuni — inclusiv transportul maritim.

Administrația Trump a anunțat introducerea unei taxe de 50 de dolari pe tonă pentru navele deținute sau operate de companii chineze care aduc marfă în porturile americane. Taxa va crește cu 30 de dolari anual în următorii trei ani. În replică, China a anunțat măsuri similare, introducând propriile taxe portuare asupra navelor americane și planificând creșterea lor treptată până în 2028, când vor ajunge la 157 de dolari.

Aceste taxe, spun specialiștii, ar putea împovăra lanțurile globale de aprovizionare și ridica prețurile bunurilor importate, într-un moment în care comerțul internațional este deja afectat de inflație, conflicte și scăderea cererii.

Aceste măsuri riscă să lovească exportatorii, producătorii și consumatorii de ambele părți exact când comerțul global este sub presiune, a avertizat Joe Kramek, președintele World Shipping Council.

Casa Albă justifică noile taxe prin dorința de a stimula renașterea industriei americane de construcții navale, care se află în declin de la sfârșitul anilor ’70. Administrația susține că măsura va reduce dependența Statelor Unite de flota comercială chineză și va crea un „teren de joc echitabil” pentru companiile americane.

Președintele Donald Trump a semnat recent un ordin executiv care introduce programe de stimulare financiară pentru transportatorii americani, într-o strategie amplă de recâștigare a „dominației maritime a SUA”.

Pentru prea mult timp, liderii politici au ignorat declinul industriei maritime americane și modul în care China a profitat pentru a o domina, au transmis United Steelworkers și International Association of Machinists and Aerospace Workers, două dintre sindicatele care au cerut măsurile.

Beijingul a reacționat imediat la deciziile americane, anunțând că va replica fiecare măsură impusă de Washington, fie că este vorba de sancțiuni comerciale, restricții tehnologice sau taxe portuare.

