Tensiunile dintre Rusia și Uniunea Europeană cresc după mai multe încălcări ale spațiului aerian european de către drone și aeronave rusești.

Situația a determinat o reacție fermă din partea Kajei Kallas, șefa diplomației UE, aflată luni într-o vizită oficială la Kiev, transmite AFP.

„De fiecare dată când o dronă sau un avion rusesc încalcă spaţiul nostru aerian, există riscul unei escaladări, involuntar sau nu. Rusia se joacă cu războiul, iar noi depăşim cadrul unui conflict ipotetic”, a declarat Kallas într-o conferinţă de presă susținută în capitala ucraineană.

Oficialul european a avertizat că Moscova „riscă o escaladare a situației” și a subliniat nevoia ca Europa să-și transforme forța economică în putere militară:

„Pentru a evita războiul, trebuie să traducem puterea economică a Europei în descurajare militară”, a adăugat fosta șefă a guvernului eston.

Sprijin european pentru Kiev: apărare, energie și responsabilitate pentru crimele de război

Kaja Kallas a fost primită luni dimineață de ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, pentru discuții privind sprijinul militar și financiar al UE, precum și măsuri de protecție a sectorului energetic al Ucrainei, grav afectat de atacurile repetate ale Rusiei.

„Mă aflu astăzi la Kiev pentru discuţii despre sprijinul financiar şi militar, securitatea sectorului energetic al Ucrainei şi responsabilitatea Rusiei pentru crimele sale de război”, a transmis Kallas pe platforma X (fost Twitter).

La rândul său, ministrul ucrainean a atras atenția că Moscova atacă sistematic infrastructura energetică pentru a demoraliza populația:

„Inamicul încearcă să afecteze starea de spirit a populaţiei atacând infrastructura energetică. Suntem foarte conştienţi de acest lucru”, a declarat Sîbiga.

El a cerut sprijin suplimentar din partea aliaților, în special sisteme moderne de apărare aeriană, pentru a proteja obiectivele strategice.

Încălcări repetate ale spațiului aerian european

Referindu-se la incidentele recente, Kallas a menționat că dronele rusești au traversat spațiul aerian al mai multor țări europene, inclusiv Polonia, România, Danemarca și Germania, începând de la sfârșitul verii.

Bruxellesul consideră aceste acțiuni provocări deliberate, menite să testeze limitele răspunsului militar și politic al Uniunii Europene.

