Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a discutat joi, la Madrid, cu vicepremierul şi ministrul Muncii şi Economiei Sociale din Spania, Yolanda Diaz Perez, despre cooperarea în domeniul ocupării şi Inspecţiei Muncii, dar şi despre acordarea dublei cetăţenii pentru românii din Spania, potrivit agerpres.ro.

“Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Simona Bucura Oprescu, a avut joi, la Madrid, o reuniune bilaterală cu vicepremierul şi ministrul Muncii şi Economiei Sociale din Spania, Yolanda Diaz Perez, principalele teme de discuţie vizând cooperarea în domeniul economiei sociale, în domeniul ocupării şi Inspecţiei Muncii, dar şi acordarea dublei cetăţenii pentru românii din Spania. Cei doi oficiali au agreat, la solicitarea ministrului Simona Bucura-Oprescu, completarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea dintre cele două ministere semnat în noiembrie 2022 în domeniul economiei sociale”, se arată într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

În contextul semnării, în anul 2009, a două memorandumuri între Serviciile Publice de Ocupare şi Inspecţiile Muncii din România şi Spania, ministrul român a solicitat evaluarea gradului de implementare şi stabilirea unei liste de priorităţi, precum şi acţiunile aferente pentru implementarea acestora. Totodată, pentru eficientizarea acţiunilor în domeniul Inspecţiei Muncii, Simona Bucura-Oprescu a propus implicarea Autorităţii Europene a Muncii (ELA) în organizarea de inspecţii comune şi schimbul de inspectori de muncă, având în vedere că Spania are specialişti bine pregătiţi în domeniu şi utilizează algoritmi pentru creşterea eficienţei.

“România a avut înainte de anul 1990 o economie socială puternică, iar Spania este în prezent un model în acest domeniu, având în vedere că aduce economiei Spaniei circa 10% din PIB. Vreau ca România să preia bunele practici din Spania în domeniul economiei sociale, iar experienţa lui Victor Meseguer Sanchez, comisar special pentru Economie Socială, unul dintre cei mai buni experţi din Europa, îmi doresc să fie folosită şi în România”, a declarat Bucura-Oprescu, citată în comunicat.

La rândul său, demnitarul spaniol a solicitat sprijinul României pentru susţinerea iniţiativei “Către o Cartă Globală a Drepturilor Muncii”, lansată de Guvernul spaniol prin Ministerul Muncii şi Economiei Sociale, care îşi propune plasarea muncii decente în centrul implementării unui nou contract social, care vizează ocupare deplină şi productivă, dialog social, respectarea standardelor internaţionale OIM, protecţie şi justiţie socială.

În finalul reuniunii, ministrul Simona Bucura-Oprescu a invitat-o în România pe Yolanda Diaz Perez.

Ciucă le-a transmis românilor din Barcelona când vor putea avea cetățenie dublă

Preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, le-a transmis românilor din zona Barcelonei că, din acest an, nu vor mai fi nevoiţi să renunţe la cetăţenia română când o solicită pe cea spaniolă.

”Am întâlnit astăzi români extraordinari, care locuiesc şi muncesc în zona Barcelonei. Am vizitat un abator al Carniques Celra, care are jumătate dintre angajaţi de origine română. De altfel, compania este cel mai mare angajator de cetăţeni români din regiunea Cataloniei. Cei cu care am discutat mi-au spus că, în această fabrică modernă, au condiţii bune de muncă şi venituri care le permit să trimită bani acasă. Sunt mândri de calitatea muncii lor şi de faptul că produsele pe care le fac aici sunt apreciate pe toate continentele”, a scris Nicolae Ciucă, pe Facebook.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!