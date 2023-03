Restaurantul din New York cu o singură masă

Bucătarul Ayo Balogun de la „Dept of Culture” reprezintă bucătăria nigeriană pentru palatele americane. Și, cu o singură masă, restaurantul premiat este rezervat de luni de zile, notează BBC.

Pe când Ayo Balogun era adolescent și își petrecea vara la bunica sa în statul Kwara din vestul Nigeriei, unchiul său îl scotea în oraș pentru o noapte interesantă în capitala țării, Lagos, unde se distra în tot felul de restaurante, de la baruri de lux la cluburi de lux.

„A fost doar o singură noapte. Și de atunci am încercat să recreez acea seară. Este ca și cum ai urmări mereu acel lucru”, a spus el.

Acum, în Brooklyn, după ce s-a mutat în Statele Unite în 1998, Balogun este bucătarul șef al „Dept of Culture”, unul dintre cele mai tari restaurante noi din New York, lăudat pentru atmosfera sa caldă, mâncărurile sale emoționante și misiunea de a introduce bucătăria regională nigeriană în palatele americane. Micuțul restaurant situat într-o fostă frizerie a fost inclus pe lista celor mai bune restaurante noi din 2022 de către Eater și a fost preselectat pentru prestigioasele premii ale Fundației James Beard, care va anunța câștigătorii în luna iunie.

Dept of Culture s-a deschis în urmă cu doar un an în cartierul Bedford-Stuyvesant din Brooklyn, nu departe de fosta Civil Service Café, unde Balogun a organizat primele sale cine pop-up în timpul pandemiei. (Părinții lui Balogun au fost funcționari publici, de unde și numele.) Micuț, dar elegant, „Dept of Culture are doar o masă comună” și o tejghea cu patru scaune. Poate găzdui doar 16 persoane pe seară și este rezervat cu luni de zile în avans.

Restaurantul, care are un meniu fix, este o unitate BYOB, unde oaspeții împart o masă și, adesea, mai multe sticle pe care le-au adus de acasă. Într-o seară recentă, primul fel de mâncare a fost asaro, un terci cu o textură delicioasă făcut din două tipuri de yam – cartof dulce și cartof alb – și servit cu creveți afumați și raci. Tatăl lui Balogun a mâncat acest fel de mâncare în anii 1950, când era elev, dar lui Balogun însuși nu i-a plăcut când era copil.

„Acum, m-am trezit mâncând-o tot timpul”, a explicat el.

Pentru oaspeții care nu sunt obișnuiți cu bucătăria nigeriană, este un fel de mâncare care reușește să fie atât reconfortant, cât și familiar, chiar dacă nu l-ați mai încercat niciodată.

Al doilea fel de mâncare, iyán – un yam pisat servit cu pește afumat, efo (spanac), egusi (semințe de pepene fermentate) și iru (roșcove) – a avut o textură elastică mult mai neașteptată.

„Este ca o mâncare pentru bătrâni”, a glumit Balogun.

Atunci când vorbește despre mâncarea sa, Balogun nu numai că împărtășește povești despre țara sa – despre care spune că este „cea mai frumoasă din lume”, ci și că are grijă să rostească mai întâi numele ingredientelor în limba yoruba.