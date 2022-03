Elena Udrea despre Traian Băsescu: „Dacă salvarea de la Bruxelles îl ducea la Moscova, neavând pază, neavând nimic?”

Elena Udrea, fosta consilieră a lui Traian Băsescu, critică decizia prin care lui Băsescu i s-a ridicat protecția cuvenită foștilor șefi de stat.

„Nu ştiu, mă întreb ce s-ar întâmpla dacă, din greşeală, salvarea care l-a luat pe Traian Băsescu de la Bruxelles îl ducea la Moscova? Ce s-ar fi întâmplat în cazul ăsta, neavând pază, neavând nimic?”, a comentat, marți, Elena Udrea.

Ulterior, ea a revenit cu o clarificare a acestui punct de vedere.

„Cand am intrebat retoric, ce s-ar fi intamplat daca salvarea care l-a luat pe fostul Presedinte, nu l-ar fi dus la un spital din Bruxelles ci la unul din Moscova, avand in vedere ca nu mai are asigurata protectia, evident ca nu am vrut sa sugerez ca Traian Basescu ar putea, din proprie initiativa, sa devoaleze informatiile si secretele pe care le detine ca fost sef de stat european si membru NATO, timp de 10 ani. Ci ca ar putea fi fortat, prin orice mijloc de constrangere inclusiv fizica, sa dezvaluie lucruri importante pentru adversarii Romaniei, UE, Nato, daca ar fi cineva interesat sa obtina astfel aceste informatii. Iar in contextul razboiului cu care se confrunta lumea azi, mi se pare firesc sa te gandesti la o asemenea posibilitate”, a explicat Elena Udrea într-o postare pe Facebook.

Comentariile acesteia intervin după ce Traian Băsescu a pierdut drepturile aferente unui fost președinte al României. El nu mai are dreptul la locuință de protocol, la mașină de la SPP și la pază de la SPP. Aceste drepturi i-au fost anulate după ce decizia de colaborare cu Securitatea a rămas definitivă.

Cine ar fi dorit să-l lase fără protecție pe fostul șef de stat

Elena Udrea lansează și o ipoteză despre substratul acestei decizii privitoare la Băsescu.

„Eu nu cred ca toata povestea asta vine de la Johannis. Are prea multi ani de politica in spate, are deja 8 ani ca Presedinte al Romaniei, nu cred ca s-ar ocupa cu lucruri asa meschine. In plus, are multe altele pe cap acum, cu razboiul de la granita. Si il consider un om inteligent, care intelege ca odata deschisa Cutia Pandorei, orice va fi posibil in viitor sa i se intample unui fost Presedinte”, avertizează Elena Udrea.

Elena Udrea a fost consiliera lui Traian Băsescu

Elena Udrea a fost deputat din partea PDL și ministru al Turismului în guvernul Boc. În anul 2005, ea a fost consilier de stat, șef al Cancelariei președintelui Băsescu. Pentru o scurtă perioadă, Udrea a deținut funcția de președinte PMP – partid înființat de Traian Băsescu.

Traian Băsescu a fost președintele României între anii 2004 – 2014. În prezent, el este europarlamentar.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!