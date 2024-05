Europuls – Centrul de Expertiză Europeană anunță lansarea celei de-a XII-a ediții a Forumului Eurosfat, care în acest an își va extinde sfera de acțiune la nivel internațional prin organizarea Forumului Global privind Democrația Directă Modernă. Acesta va fi găzduit pentru prima dată în Europa de Est și va avea loc în perioada 15-18 mai 2024, în București, România.

Evenimentul internațional va constitui o platformă importantă pentru dezbateri electorale profunde și constructive, abordând teme esențiale legate de democrație și nivelul de încredere în aceasta. Participanții vor fi invitați să discute și să analizeze modalități de consolidare și îmbunătățire a proceselor democratice, inclusiv prin intermediul democrației directe moderne.

Forumul Eurosfat va reuni experți, reprezentanți ai societății civile, politicieni, academicieni și lideri de opinie din întreaga lume, oferind o platformă pentru schimbul de idei și bune practici în domeniul democrației și guvernării participative.

Forumul Global privind Democrația Directă Modernă este o conferință participativă care atrage anual peste 500 de participanți din peste 60 de țări, fiind organizat de organizații ale societății civile în parteneriat cu instituții locale. În România, conferința va fi găzduită de Europuls – Centrul de Expertiză Europeană, ONG-ul Democracy International, Primăria București, Universitatea din București și Swiss Democracy Foundation. Evenimentul este patronat de Parlamentul European, Comisia Europeană și Președinția Belgiană la Consiliul UE și se bucură de sprijinul unor parteneri importanți, fără de care forumul nu ar fi posibil: Mehr Demokratie, Aqua Carpatica, Fundația Erste, Reprezentanța Comisiei Europene în România, Fundația Friedrich Naumann, Teatrul de Revistă “Constantin Tănase”, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Fundația Soros Moldova, Webshop Solutions, Organizația Femeilor Antreprenor UGIR, YEUF, potrivit comunicatului de presă.

Sesiunile oficiale ale Forumului vor avea loc între 15 și 18 mai 2024. Cu 72 de sesiuni de dezbateri și 200 de vorbitori, tema centrală a Forumului Global al Democrației se va contura în jurul conceptului de „încredere în democrație”. Vor fi dezbătute mai multe subiecte cheie, precum:

Viitorul României în UE – dezbatere electorală cu candidații la alegerile europarlamentare

schimb de bune practici între primari

participarea tinerilor în cadrul procesului decizional național și european

tehnologia și influența sa asupra mass-mediei

încrederea în reprezentanții politici, instituții și mass media

implicațiile războiului din Ucraina și consecințele pe care acesta le are asupra României, Moldovei, regiunii Mării Negre

viitorul securității în regiunea Mării Negre, precum și perspectivele energetice

viitorul politicii de coeziune și al dezvoltării regiunilor europene

Printre vorbitorii așteptați la ediția din 2024 a Forumului se numără: Lucian Mîndruță, Dragoș Anastasiu, E.S. John Cornet d’Elzius – Ambasadorul Regatului Belgiei în România, E.S. Ilhor Prokopchuk – Ambasadorul Ucrainei în România, E.S. Victor Chirilă – Ambasadorul Republicii Moldova în România, H.E. Massimo Baggi – Ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România, Corina Crețu – europarlamentar și fost comisar european pentru Coeziune și reforme, Mara Roman – Șefa interimară a Reprezentanței Comisiei Europene în România, Mădălina Mihalache – Șefa Biroului de Legătură al Parlamentului European în România, Roxana Mînzatu – Secretar de Stat, Cancelaria Primului Ministru, Guvernul României, Ovidiu Cîmpean – Secretar de Stat, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marian Preda – Rectorul Universității București, Radu Mihaiu – Primar al Sectorului 2, Municipiul București, Corina Ene – Primar al comunei Căbești, Daniela Vidaicu, Director Executiv al Fundației Soros Moldova, Raimar Wagner – Project Coordinator, Friedrich Naumann Foundation for Freedom Romania, Vladislav Cociu – Primar Ștefan Vodă, Republica Moldova, Ion Dogalniuc – Primar Colibași, raionul Cahul, Republica Moldova, Liliana Palihovici – Președintă a Institutului Virtutes Civilis Moldova, Mihail Sirkeli – Director Executiv Piligrim-Demo, Vitalie Cojocari – jurnalist Euronews, Cristian Pantazi – redactor-șef G4Media, Ionuț Adrian Foltea – redactor Times New Roman.

Între 13 și 15 mai, participanții sunt invitați să ia parte la 3 tururi opționale: un tur istoric al orașului București, un schimb de experiență și un tur al Capitalei Tineretului din România 2024 – orașul Ploiești și o vizită de studiu la EFdeN – unde participanții vor vizita casele solare EFdeN.

Perioada desfășurării conferinței internaționale, marchează un cadru electoral semnificativ pentru România, cu alegeri europene, locale, naționale și prezidențiale care urmează să aibă loc în țară. Evenimentul va reprezenta o oportunitate unică pentru participanți în vederea informării asupra peisajului democratic al regiunii, oferindu-le șansa de a pătrunde în istoria politică a Bucureștiului și a României.

