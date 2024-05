Sondaj Eurobarometru: Tinerii din România, pe primul loc în UE la intenția de vot pentru alegerile europarlamentare

Nu mai puțin de 78% dintre tinerii din România intenționează să-și exercite dreptul de vot la alegerile europarlamentare din acest an, potrivit unui sondaj Eurobarometru publicat de Comisia Europeană.

Înainte de alegerile europene care vor avea loc în perioada 6-9 iunie, Comisia Europeană a publicat un sondaj Eurobarometru privind tineretul și democrația, care dezvăluie primele indicii că 64 % dintre tinerii europeni își declară intenția de a vota.

Cu toate acestea, în timp ce 38 % au indicat că consideră că votul este cea mai eficientă acțiune pentru a-și face auzită vocea, aproximativ 19 % au declarat că nu sunt interesate de politică, iar 13 % nu sunt interesate să voteze.

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la intenția de vot în rândul tinerilor pentru alegerile europarlamentare din acest an, cu un procent de 78%.

Sondajul a arătat că mulți tineri sunt activi și implicați: 64 % au declarat că au participat la activitățile uneia sau mai multor organizații în ultimele 12 luni. În plus, 48 % au raportat că au luat măsuri pentru a schimba societatea prin semnarea unei petiții, prin participarea la o manifestare sau prin trimiterea unei scrisori unui politician. În special, tinerii au fost activi pe teme legate de drepturile omului (34 %), schimbările climatice și mediu (33 %), sănătate și bunăstare (29 %) și drepturi egale, indiferent de gen, rasă sau sexualitate (29 %).

Tinerii au considerat că sistemul educațional i-a pregătit bine pentru unele dintre provocările cu care se confruntă. De exemplu, 73 % au declarat că educația lor le-a înzestrat cu competențele digitale necesare pentru a identifica dezinformarea. 72 % au declarat că educația lor i-a învățat să se ocupe de mediu.

În cele din urmă, sondajul a arătat că tinerii continuă să aibă o perspectivă europeană. Peste 43 % au participat la o activitate în altă țară din UE. Exemple tipice în acest sens includ studiile sau formarea (16 %), voluntariatul (12 %) sau munca (12 %). Aproape jumătate dintre tinerii intervievați (49 %) afirmă că sunt conștienți de oportunitățile de finanțare oferite de Erasmus +, programul UE pentru educație, formare, tineret și sport. În plus, 67 % dintre tineri consideră că UE are un impact, cel puțin într-o anumită măsură, asupra vieții lor de zi cu zi, în timp ce 26 % afirmă că nu o are, iar 7 % nu știu.

