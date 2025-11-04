Planifici o excursie în Japonia? Iată ce taxe noi te-ar putea surprinde în 2026

Dacă plănuiești o vacanță în Japonia în 2026, pregătește-te pentru taxe mai mari — atât la ieșirea din țară, cât și la obținerea vizei. Guvernul nipon analizează majorarea taxei de plecare internațională și revizuirea tarifelor pentru vize, aflate neschimbate din 1978, potrivit publicațiilor The Nikkei și Asahi Shimbun.

Taxa ar putea crește semnificativ

În prezent, Japonia percepe o taxă de 1.000 de yeni (aproximativ 5,50 euro) pentru orice persoană care părăsește țara, în special pe cale aeriană. Deși această taxă a fost introdusă abia în 2019, autoritățile intenționează acum să o alinieze la nivelurile internaționale, unde tarifele sunt mult mai mari. De exemplu, în Germania, taxele de plecare variază între 15,53 euro și 70,83 euro, în funcție de destinație.

Vize mai scumpe pentru turiști

Și taxele pentru vize sunt vizate de modificări majore. În prezent, o viză cu o singură intrare costă aproximativ 3.000 de yeni (circa 19 euro), iar una cu intrări multiple 6.000 de yeni (aproximativ 38 de euro). Noile tarife ar putea fi comparabile cu cele din Marea Britanie — 127 de lire sterline (circa 150 de euro) — sau cu cele ale vizei Schengen, în valoare de 90 de euro.

Sistem de pre-screening din 2028

Mai mult, în 2028 este programată lansarea unui sistem electronic de verificare prealabilă pentru turiștii scutiți de viză, numit Japan Electronic System for Travel Authorisation (JESTA). Acesta va impune probabil o taxă suplimentară de 6.000 de yeni (aproximativ 36 de euro), similară sistemului ETIAS din Europa, care va taxa călătorii cu 20 de euro.

Japonezii nu sunt scutiți total, dar vor compensa parțial

Deși cetățenii japonezi vor continua să plătească taxa de plecare, autoritățile au sugerat posibile reduceri ale tarifelor de emitere sau reînnoire a pașaportului, pentru a compensa costurile suplimentare pentru localnici.

La ce vor fi folosiți banii?

Guvernul intenționează să folosească veniturile suplimentare pentru modernizarea infrastructurii aeroportuare, întărirea securității și finanțarea unor programe interne, inclusiv propuneri pentru gratuitatea învățământului liceal.

