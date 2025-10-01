Șase orașe românești apar în clasamentul global, cu poziții intermediare

Alegerea unei destinații de vacanță nu se rezumă la plaje spectaculoase, gastronomie rafinată sau patrimoniu cultural. Siguranța locului vizitat cântărește tot mai mult în decizia călătorilor pentru că, în lipsa unei protecții reale, chiar și cele mai frumoase peisaje pot fi umbrite de incidente neplăcute, scrie Hotnews.ro.

Un nou studiu global, realizat de o platformă online, a analizat timp de șase ani datele privind criminalitatea din peste 400 de orașe ale lumii, stabilind unde turiștii se pot bucura în liniște de vacanță și unde trebuie să fie mult mai vigilenți.

Orașele cu cele mai ridicate riscuri

În fruntea clasamentului negativ se află Pietermaritzburg (Africa de Sud), considerat în 2025 cel mai periculos oraș de pe glob, cu o rată a criminalității de 82,0. Urmează Caracas (Venezuela) — 81,5 și Port Moresby (Papua Noua Guinee) — 81,2.

În SUA, Memphis ocupă primul loc cu un scor de 77,4. Minsk (Belarus) înregistrează cea mai mare creștere a criminalității din ultimii șase ani (+28,0), în timp ce orașe precum Shenzhen (China) au reușit performanța inversă, cu o scădere semnificativă (-30,8).

Destinațiile în care turiștii se simt cel mai protejați

La polul opus, Emiratele Arabe Unite domină topul celor mai sigure orașe: Abu Dhabi conduce cu o rată de criminalitate de doar 11,6, urmat de Dubai și Sharjah. Doha (Qatar) și Taipei (Taiwan) completează clasamentul global al celor mai sigure destinații.

În Europa, orașele germane, olandeze și nordice sunt în top: München, Haga și Trondheim combină siguranța cu standarde ridicate de trai, în timp ce Ljubljana și Zagreb rămân alternative liniștite pentru călătorii care vor să exploreze fără griji.

Unde se află România

Șase orașe românești apar în clasamentul global, cu poziții intermediare. Craiova este cea mai sus, pe locul 190, cu un scor de 44,3, urmată de Iași (279) — 31,4, București (305) — 28,1, Timișoara (324) — 25,5, Brașov (332) — 24,9 și Cluj-Napoca (345) — 21,9.

Deși nu se regăsesc printre cele mai sigure orașe din lume, centrele urbane românești au o rată a criminalității semnificativ mai scăzută, decât în multe zone din America Latină sau Africa.

