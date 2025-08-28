Ultima variantă a proiectului de lege pentru pensiile speciale ale magistraților prevede o perioadă de tranziție de 15 ani pentru atingerea vârstei standard de pensionare, în loc de 10 ani, cum stabilise anterior coaliția de guvernare.

Decizia a fost luată după consultările liderilor coaliției cu președintele Nicușor Dan, au declarat surse guvernamentale citate de Profit.ro.

Astfel, vârsta standard de pensionare a magistraților va fi de 65 de ani, iar perioada de ajustare a fost prelungită pentru a evita o trecere bruscă la noile reguli.

Nivelul pensiilor: între 55% și 70% din venit

Proiectul menține plafonul maxim al pensiei la 70% din venitul net, deși inițial Guvernul luase în calcul majorarea la 75%. Noua formă introduce însă și o garanție: pensia nu va putea fi mai mică de 55% din venitul brut.

Sursele guvernamentale citate subliniază că documentul ar putea suferi noi modificări până la aprobarea în ședința Executivului.

Președintele României a discutat marți cu premierul Ilie Bolojan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, cerând ca perioada de tranziție să fie extinsă.

„Solicitarea dânsului (…) a fost să se găsească o formulă prin care să existe o perioadă de tranziție prin care cei care intră la pensionare după noile reglementări să o poată parcurge în așa fel încât să nu existe o trecere bruscă. Acest lucru vom vedea în ce măsură îl putem integra”, a declarat premierul Bolojan la Antena 3, potrivit News.ro.

Bolojan: „Eu am un mare respect pentru magistratură”

Șeful Guvernului a explicat că intervenția președintelui s-a limitat la componenta referitoare la perioada de tranziție și că restul prevederilor rămân neschimbate.

„Celelalte aspecte nu au fost discutate și le vom menține așa cum le-am anunțat public și așa cum au fost comunicate spre consultare și avizare către CSM. Eu am un mare respect pentru magistratură, pentru independența justiției. (…) Problema pe care noi o tratăm sunt acumulările negative, nedreptățile practic, comparativ cu alte categorii sociale, care nu pot fi negate și care au fost acumulate în acești ani”, a declarat premierul.

