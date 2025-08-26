Agenda prezidenţială include şi întrevederea cu ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popşoi, urmată de participarea la recepţia dedicată reuniunii diplomatice

Preşedintele Nicuşor Dan are programată pentru marți dimineață, prima sa întâlnire oficială cu reprezentanţii diplomaţiei române, în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române. Evenimentul are loc la Palatul Cotroceni, unde şeful statului îi va primi, începând cu ora 10.00, pe ambasadorii României, şefii de consulate şi pe directorii institutelor culturale.

Pe parcursul zilei, agenda prezidenţială include şi întrevederea cu ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popşoi, urmată de participarea la recepţia dedicată reuniunii diplomatice.

În campania sa electorală, cu programul „România Onestă”, Nicuşor Dan sublinia importanţa unei politici externe ferme, bazate pe consolidarea relaţiilor transatlantice, implicarea activă în apărarea europeană şi reducerea dependenţelor economice strategice. Totodată, acesta a afirmat în repetate rânduri că Republica Moldova reprezintă „o prioritate strategică şi morală” pentru Bucureşti, pledând pentru sprijin ferm în parcursul european al ţării vecine.

