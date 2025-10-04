Noapte de violențe intense în Fâșia Gaza, în ciuda cerinței lui Trump de încetare „imediată” a atacurilor

Apărarea civilă locală a anunțat sâmbătă că orașul Gaza a fost lovit de zeci de atacuri aeriene și tiruri de artilerie israeliene, în ciuda apelului lansat de președintele american Donald Trump către Israel de a opri „imediat” bombardamentele.

„Noaptea a fost foarte violentă, armata israeliană efectuând zeci de atacuri aeriene şi tiruri de artilerie asupra oraşului Gaza şi a altor zone din Fâşia Gaza, în ciuda apelului preşedintelui Trump de a înceta bombardamentele”, a declarat pentru AFP Mahmoud Bassal, purtătorul de cuvânt al Apărării civile.

Potrivit lui Bassal, 20 de case au fost distruse în timpul atacurilor nocturne.

Apărarea civilă, structură aflată sub autoritatea mișcării Hamas, a intervenit pentru a gestiona consecințele bombardamentelor.

Reacția Hamas la planul lui Trump

Între timp, Hamas a anunțat că a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni, vii sau morți, conform propunerii de încetare a ostilităților avansată de Donald Trump.

Într-un mesaj pe rețelele sociale, liderul de la Casa Albă a cerut Israelului să înceteze bombardamentele pentru a permite scoaterea ostaticilor, subliniind că „Hamas este dispus să facă pace”.

Negocieri și condiții

Potrivit Reuters, Hamas a transmis un răspuns de 20 de puncte la planul președintelui american, arătând disponibilitate pentru eliberarea ostaticilor și predarea administrației enclavei, dar a precizat că multe dintre condițiile impuse necesită noi negocieri.

Gruparea nu a clarificat însă poziția față de cerința dezarmării, respinsă anterior.

„Apreciem eforturile arabe, islamice şi internaţionale, precum şi eforturile preşedintelui american Donald Trump, care solicită încetarea războiului din Fâşia Gaza, schimbul de prizonieri (şi) intrarea imediată a ajutoarelor”, se arată în declarația oficială a organizației palestiniene.

