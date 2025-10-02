Președintele SUA, Donald Trump, a prezentat un plan în 20 de puncte pentru Gaza, însă experții avertizează că documentul ridică probleme serioase de fezabilitate și risc de escaladare.

Analiza semnalează cinci motive principale de îngrijorare care pot împiedica implementarea unui acord durabil în Fâșia Gaza.

Lipsa încrederii între părți

Încrederea reciprocă este aproape inexistentă, iar multe prevederi ale planului sunt formulate vag — element care poate conduce rapid la acuzații reciproce de nerespectare a angajamentelor.

Mișcările de ultim moment din trecut (ultima încetare a focului a durat doar două luni) arată cât de fragilă este orice înțelegere fără mecanisme clare de asigurare a respectării.

Plan asimetric — favorizează Israelul

Analiza subliniază dezechilibrul planului în favoarea Israelului, care impune condiții dure Hamas: predarea armelor și eliberarea tuturor ostaticilor, măsuri ce ar lăsa gruparea dezarmată și vulnerabilă.

Hamas nu a fost inclus în negocieri și se confruntă cu un ultimatum care, perceput ca inacceptabil, ar putea alimenta refuzul.

Pe de altă parte, concesiunile promise Israelului — de exemplu, predarea Gazei către Autoritatea Palestiniană sau un „traseu credibil către autodeterminare” — par greu de obținut, având în vedere pozițiile publice ale liderilor israelieni.

Lipsa detaliilor esențiale de implementare

Planul nu explică clar cine și cum va asigura securitatea după retragerea forțelor israeliene: nu există detalii concrete despre componența şi mandatul „Forței Internaționale de Stabilizare”.

Nu este clar nici cum ar urma să se organizeze reformele sau alegerile în Autoritatea Palestiniană şi nu există un calendar credibil pentru reconstrucţie şi transferul de competenţe.

Cisiordania — o problemă neabordată

Cisiordania, cu tensiunile zilnice între colonişti şi palestinieni şi proiectele de extindere a aşezărilor, nu este tratată în profunzime în plan.

Orice soluţie durabilă trebuie să includă clar şi acest aspect— absenţa sa riscă să lase un conflict nerezolvat care poate sabota orice acord privind Gaza.

Guvernul de dreapta din Israel, un obstacol intern major

Coaliția dură din jurul lui Netanyahu, incluzând figuri precum Bezalel Smotrich şi Itamar Ben-Gvir, cere „distrugerea completă a Hamas” şi ar putea accepta numai un acord care să permită ulterior reluarea operaţiunilor militare.

În practică, promisiunea lui Trump de sprijin total „dacă Hamas nu respectă sau refuză să accepte acordul” poate fi folosită de Netanyahu pentru a convinge acești aliați și, totodată, creează riscul unei noi izbucniri a violențelor.

Ce șanse are planul?

Succesul depinde de două condiții esențiale: presiunea susținută a SUA asupra Israelului pentru a respecta angajamentele şi rolul mediatorilor palestinieni (Qatar, Egipt) în a forţa conformarea Hamas.

Analiza avertizează că, deocamdată, planul are mai multe necunoscute decât certitudini — iar istoria regiunii recomandă precauţie înaintea oricărui optimism.

