Mesaje de Paște de trimis în aceste zile sfinte celor dragi. România Liberă îți propune o selecție de urări de Paște, SMS-uri pe care să le transmițit de Învierea Domnului.

Mesaje de PAȘTE 2024: „Anul acesta iepuraşul o să vină la tine încărcat cu bunătăţi şi o să-ţi dea plicul cu cei o sută de pupici de la mine.”

Mesaje de PAȘTE 2024: „Aş vrea să petrecem Paştele împreună. Deşi ştiu că nu e posibil, îţi voi fi alături cu sufletul şi fie ca speranţa Învierii să mi te aducă aproape în curând! Paşte fericit!”

Mesaje de PAȘTE 2024: „Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniştea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Paşte Fericit!”„Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să ştie să iubească, iar cei bogaţi să înveţe să dăruiască. Hristos a înviat!”

Mesaje de PAȘTE 2024: „Căldură în suflet, familie reunită, sentimente împărtășite, satisfacție maximă și baftă la ciocnit ouă!”

Mesaje de PAȘTE 2024: „Ce am greșit – să ne fie iertat, ce am iubit – să ne lumineze calea, ce am sperat – să se realizeze, ce am sacrificat – să nu simtă durere, ce vrem să devenim – să ne fie pus în suflet din Sufletul Inegalabil al Lui Hristos, ca să renaștem în bucurie! Hristos a Înviat!”

Mesaje de PAȘTE 2024: „Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să ştie să iubească, iar cei bogaţi să înveţe să dăruiască. Hristos a înviat!”

Mesaje de PAȘTE 2024: „Cele mai sincere urări de sănătate, zile senine și multe bucurii de Sfintele Sărbători! Hristos a Înviat!”

Mesaje de PAȘTE 2024: „Cu lumânări aprinse şi sufletul curat sa spunem împreună Hristos a înviat!”

Mesaje de PAȘTE 2024: „De Paşti să iei de poftă, nu să mănânci de foame, carnea de miel are cam 200 de calorii la suta de grame”

Mesaje de PAȘTE 2024: „Dincolo de petreceri, de cadouri şi zile libere se află adevărata semnificaţie a Paştelui. Îţi doresc linişte, dragoste, bucurie de sărbători şi tot restul anului!”

Mesaje de PAȘTE 2024: „Dumnezeu să vă dea un curcubeu la fiecare furtună, un zâmbet la fiecare lacrimă, o binecuvântare la fiecare pas, o promisiune la fiecare grijă și un răspuns la fiecare întrebare! Învierea Domnului sa îţi aducă în suflet bucurie și iubire. Paște fericit, alături de cei dragi!”

Urări speciale de Paște

Mesaje de PAȘTE 2024: „Hristos a înviat! Fie ca lumina Învierii să îţi umple sufletul de speranţă, linişte, bucurie şi iubire!”

Mesaje de PAȘTE 2024: „Hristos a înviat! Sărbătoarea Învierii Domnului binecuvântată de lumina sfântă să aducă sentimente calde, bogăţie sufletească şi bunăstare într-un ou înroşit de iubire şi într-un cozonac delicios precum voia bună.”

Mesaje de PAȘTE 2024: „Hristos a înviat! Și asta se simte în orice are viața, în firul ierbii, în cantul păsărilor, în seninul cerului. Învierea este un act divin ce dă o nouă existență firii noastre. Un fapt care ne privește pe noi, ne este dată să o dobândim și s-o înțelegem. Fie ca astfel să devenim mai curați și mai buni.”

Mesaje de PAȘTE 2024: „Iisus a fost un crin printre spini, iar tu, prin dragostea lui, ai devenit un crin printre crini. Hristos a înviat!”

Mesaje de PAȘTE 2024: „Iepuraşul mustăcios, şi-a luat ciorapii pe dos şi mi-a zis în două şoapte, să-ţi dau un mesaj de Paște”

Mesaje de PAȘTE 2024: „Iepuraşul mustăcios, e de Paşte norocos. Nu-ţi lasă cadou în ghete, are el alte secrete: pască, oul înroşit, cozonacul, mielul fript şi un Paşte fericit!”

Mesaje de PAȘTE 2024: „Iepuraşi nenumăraţi/ Să îţi sară buclucaş/ Drept pe covoraş.”

Mesaje de PAȘTE 2024: „Iepuroiul nu mai vine, ca nu prea se simte bine. A aflat din Parlament ca e criza in buget. Aşa ca s-a îmbătat ca sa nu fie crizat! Paște Fericit!”